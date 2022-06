¿Jeff The Killer es una historia real?

Jeffrey Alan Woods, mejor conocido como “Jeff The Killer” es un personaje de ficción de historias de terror que se hizo famoso gracias a internet. De acuerdo con algunas versiones de los creepypasta, Jeff era un adolescente que sufrió un trágico accidente que modificó su aspecto y lo convirtió en un asesino en serie, que ataca a sus víctimas mientras duermen.

Se cree que las primeras imágenes de este aterrador personaje surgieron en octubre de 2008, en un video compartido en YouTube por el usuario Sesseur. El video se tituló Jeff the Killer (original story).

A pesar de las imágenes aterradoras que han surgido de Jeff, donde se le observa con un rostro palido, ojos negros y sonrisa espeluznante, se cree que la foto original fue retocada con Photohoop por pura diversión, dando el aterrador aspecto.

Aunque años atrás la publicación de un artículo dio supuesta muestra de la existencia de este asesino en serie, más tarde se demostró que todo había sido una farsa, sin embargo ello ha bastado para crear una serie de historias alrededor de este personaje.

Se dice que este personaje tiene cierto gusto por matar a su víctimas mientras duermen, por lo que también es llamado el asesino del sueño.

¿Cómo invocar a Jeff the Killer en la vida real?

Se dice que este es el aspecto real de Jeff

Se dice que hay un modo de invocar a este aterrador personaje, para ello debes estar solo en casa, esperar a que sea de noche y encerrarte en el baño con las luces apagadas, dejando un cuchillo frente a ti y una vela negra.

Cuando estés en el baño debes esperar 5 minutos para acostumbrarte a la oscuridad, posteriormente deberás prender la vela, de tal forma que se ilumine tu reflejo en el espejo. Ahora solo debes mirar fijamente tu reflejo sin parpadear mientras repites “Jeff” varias veces.

¿Tiene película Jeff The Killer?

Este es el póster que se lanzó para anunciar la supuesta película

A pesar de ser uno de los personajes de terror más famosos del mundo, Jeff The Killer, aún no tiene una película. Si bien existe un trailer lanzado en 2015 por Purity Films sobre la supuesta película, lo cierto es que el proyecto aún no ha salido a la luz. Cabe indicar que existen otras películas que podrían confundirse con la historia de este personaje como el filme “Jeff”, una película documental independiente sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer.

