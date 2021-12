Jeff Bezos criticado por su viaje espacial tras colapso de almacén de Amazon.

Jeff Bezos fue criticado el sábado por animar a su último grupo de turistas espaciales sin mencionar la muerte de al menos seis trabajadores en un almacén de Amazon afectado por un tornado en Estados Unidos el viernes.

El fundador de Amazon saludó a la ex estrella de la NFL Michael Strahan y a los otros cinco miembros de la última tripulación de su cohete New Shepard después de que el vuelo de 10 minutos aterrizara en el oeste de Texas. "Bienvenidos de nuevo, muchachos", dijo, mientras abría la puerta de la cápsula después de su regreso.

Antes del vuelo, Jeff Bezos publicó una foto en Instagram de sí mismo con la tripulación del vuelo espacial y el comentario, "Feliz tripulación esta mañana en el centro de entrenamiento", pero no mencionó en el sitio de redes sociales la tragedia en el almacén de Amazon en Illinois. “Debería preocuparse más por la situación del tornado”, comentó una mujer.

Jeff Bezos celebra su viaje espacial y es criticado

Jeff Bezos criticado por su viaje espacial tras colapso de almacén de Amazon.

El multimillonario Jeff Bezos celebró su éxito espacial en medio de la tragedia que se desarrolla en Edwardsville, Illinois, donde las operaciones de búsqueda y rescate continuaron durante todo el día en un almacén de Amazon que vio colapsar dos paredes y parte de su techo el viernes por la noche.

Si bien unos 45 trabajadores lograron escapar, no estaba claro cuántos podrían quedar atrapados en los escombros del tamaño de un campo de fútbol (Amazon no pudo proporcionar una cifra a los funcionarios locales), pero el jefe de bomberos de Edwardsville, James Whiteford, dijo que los esfuerzos se habían desplazado a "buscar y recuperación ”de la“ búsqueda y rescate ”porque no creen que nadie más podría haber sobrevivido a la destrucción.

"Es realmente repugnante si quieres mi opinión honesta", publicó el usuario de Twitter Joshua Dyer en un video de Strahan celebrando después de que aterrizó el cohete.

“Jeff Bezos no ha dicho absolutamente NADA sobre las vidas perdidas en sus instalaciones en Illinois después de que un tornado catastrófico dejó a numerosos trabajadores atrapados. Pero claro, ve a jugar a los aspirantes a hombres del espacio durante 10 minutos. Irreal."

Arremeten contra Jeff Bezos tras tornados en EE.UU.

Jeff Bezos criticado por su viaje espacial tras colapso de almacén de Amazon.

"¡¡¡VERGÜENZA DE JEFF BEZOS !!!" publicó otro usuario de Twitter. “¡Estuvo en el oeste de TEXAS hoy! ¡Sus empleados perdieron la vida! ¡Pudo haber tomado un vuelo de una hora y media a St. Louis, que está a solo 30 minutos en automóvil desde el aeropuerto para visitar su almacén de Amazon de cambio climático mal construido que fue destruido por un tornado!"

"Realmente estoy luchando con mi rabia desde que Jeff Bezos estalló su principal cohete contaminante de carbono esta mañana después de que los trabajadores de Amazon murieran anoche en un raro tornado en diciembre", comentó el usuario de Twitter @red_baiting.

La Verdad Noticias informa que, si bien Jeff Bezos no hizo ningún comentario personal, Amazon emitió una declaración sobre la tragedia antes de publicar su publicación en el espacio de Instagram. Amazon no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.

“Nuestros pensamientos, oraciones y nuestro más sentido pésame están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados”, dijo el portavoz de Amazon, Richard Rocha, en un comunicado, y agregó que la compañía estaba evaluando la situación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.