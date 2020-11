Jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows tiene coronavirus

A medida que la espera de los resultados de las elecciones se prolonga y los nuevos casos diarios de coronavirus continúan estableciendo récords, y ahora el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, Mark Meadows, se contagió de Covid-19.

No estaba claro cuándo el agente de la Casa Blanca dio positivo, pero las fuentes le dijeron a Bloomberg News que Meadows informó a un grupo de asesores de su diagnóstico después del día de las elecciones.

Su prueba positiva se produce un mes después de la propia pelea de Trump con el virus, que lo hospitalizó en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed a principios de octubre. A raíz del diagnóstico del presidente Donald Trump, varios asesores de la Casa Blanca también dieron positivo por el virus, incluida la secretaria de prensa Kayleigh McEnany y la exasesora Kellyanne Conway. Melania y Barron Trump también dieron positivos.

Coronavirus se extiende por Estados Unidos

Pero el coronavirus no solo se extendió en la Casa Blanca, sino por todo Estados Unidos, los nuevos casos diarios de Covid-19 continúan incrementando y los estados están comenzando a sumergirse en un área que resultó exitosa, pero difícil de hacer cumplir, en la primavera: los toques de queda.

Massachusetts comenzó el viernes por la noche, pidiendo a todos los residentes que permanezcan en casa entre las 10 p.m. y las 5 a.m. a menos que viajen por trabajo o escuela. Los infractores en ese estado pueden ser arrestados. Denver hará lo mismo, con una orden de "Casa a las 10" que comienza el domingo y está vigente hasta el 7 de diciembre.

Mientras tanto, William Hanage, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, dijo que duda de que los toques de queda contribuyan mucho a frenar las infecciones. "No es probable que acortar la noche para cenar en una hora más o menos tenga un gran impacto", dijo Hanage. "No puedo pensar en un solo lugar donde no sea necesaria ninguna acción adicional".

Las cifras de coronavirus en Estados Unidos

Se informó a La Verdad Noticias que las cifras de hoy en Estados Unidos reportaron más de 9,7 millones de casos y más de 236.000 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras que los totales mundiales son más de 49,4 millones de casos y 1,2 millones de muertes.