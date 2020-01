Jeanine Áñez será candidata a la presidencia de Bolivia

Jeanine Áñez, quien actualmente ocupa la presidencia interina de Bolivia, anunció este viernes que se presentará como candidata a las elecciones generales del 3 de mayo, liderando el partido Demócratas.

“Quiero anunciar a las familias bolivianas que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones generales (...) No estaba en mis planes, en las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas y actores políticos, apelando a su grandeza como parte de este proceso hemos logrado construir una gran alianza que me permite postularme en estas elecciones”, manifestó Áñez citada el diario El Deber.

Áñez hizo este anuncio en un encuentro entre dirigentes y militantes de Demócratas en Santa Cruz, que fue transmitido por la televisión estatal de Bolivia.

Demócratas presentó recientemente su alianza electoral denominada Juntos, en la que se ha aliado con tres partidos regionales: Sol.bo, del alcalde de La Paz, Luis Revilla; Todos, del gobernador del departamento de Tarija, y Unir, del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.

Más temprano, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, dejó la alianza con el ex presidente boliviano Carlos Mesa, y se acercó a Áñez. “Mi partido le va a dar todo su apoyo-. Si ella toma un paso adelante en su candidatura, será un honor ser su acompañante”, dijo.

Busca hacer frente a Evo Morales

El anuncio de Áñez se dio horas antes de que cierren las inscripciones de alianzas de partidos políticos en Bolivia. Buscan unificarse para hacer frente a la fuerza política del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, que representa la oposición.

Evo Morales eligió el pasado domingo al ex ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, de 56 años, para postularlo a la presidencia de Bolivia. El candidato que se esperaba era el ex canciller David Choquehuanca, de origen indígena, quien se vio relegado a la candidatura por la vicepresidencia.

La lista de candidatos a presidente y vicepresidente será ratificada el 3 de febrero ante el Tribunal Supremo Electoral.

