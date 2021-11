Javier Serrano, el primer paciente en morir por Eutanasia en Madrid, España

El día de hoy, miércoles 3 de noviembre, se llevó a cabo la primera eutanasia voluntaria en la ciudad de Madrid, España. De acuerdo a reportes de la agencia EFE, el procedimiento fue llevado a cabo de manera exitosa por un equipo médico del Hospital 12 de Octubre a Javier Serrano, quien a sus 58 años de edad padecía de esclerosis lateral amiotrófica.

Asimismo, se ha revelado que el paciente, quien en su último día de vida estuvo acompañado por sus familiares, llevaba esperando cuatro meses por este momento. Cabe destacar que el hospital fue quien le dio a conocer que su petición había sido evaluada y aprobada por el Comité de Garantías y Evaluación el pasado 19 de octubre.

“No quise esperar más, no puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina… Que me hagan lo que me tengan que hacer”, mencionó el paciente en entrevista con la cadena SER para explicar el porqué decidió someterse a la eutanasia de inmediato.

Asimismo, mencionó tener sentimientos contradictorios: “Físicamente me encuentro muy mal, muy dolorido… Cada día pierdo más facultades, de ánimo estoy bien, me encuentro bien. Tengo muchas contradicciones porque estoy contento porque sé que me voy mañana y triste a la vez por la gente que me quiere”.

Por otro lado, se dijo satisfecho de haber abierto el camino para las otras personas que deseen poner fin a su sufrimiento: “Tengo la satisfacción, después de todo lo que he luchado, que haya servido para algo. Ahora ya pueden venir otros, bueno ojalá no viniera nadie más, pero ya tienen el camino hecho”.

El último día de Julián Serrano

"Quiero irme y me voy feliz", fueron las últimas declaraciones de Javier Serrano a la prensa.

En entrevista realizada para la misma cadena este miércoles, el paciente declaró que sus últimas horas de vida las pasaría comiendo “porras y chocolate” con su hermana, su hijo y su cuñado. Finalmente, mencionó como le gustaría ser recordado: “Es verdad que tengo sentido del humor, a veces también lloro, pero es que quiero irme y me voy feliz”.

Recordemos que el 24 de marzo de este año España se convirtió en el séptimo país del mundo en legalizar la eutanasia y el 6 de octubre se aprobó el decreto que regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda a morir, además de la Comisión de Garantía y Evaluación, un requisito primordial para la aprobación de la misma.

¿Qué es la eutanasia?

El deseo de aplicar este procedimiento de manera voluntaria ha sido tema de debate en todo el mundo.

De acuerdo a la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), misma que La Verdad Noticias trae para ti, la eutanasia se define como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente con una enfermedad incurable. La legalización de la misma es un tabú que pocos países han querido discutir.

