Jauría DESTROZA a una mujer en Argentina, logra sobrevivir pero está muy grave

Con 30 años de edad, una mujer se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Buenos Aires en Argentina, esto luego de ser atacada salvajemente por una jauría de perros ovejero alemán.

Actualmente la joven madre está en terapia intensiva siendo atendida en la Clínica del Niño y la Madre, los médicos aunque han puesto su empeño en salvarle la vida reportan su salud en un estado “delicado”.

Como de milagro, en medio del ataque en el que la mujer era casi destrozada por los tres perros hambrientos, un hombre apareció para de inmediato intervenir en el ataque logrando salvar a la mujer, quien perdía mucha sangre ante las diversas heridas que los animales le provocaron.

Lo anterior fue dado a conocer por Julio Ferrari, papá de la joven atacada por la Jauría, llamada Guadalupe, quien afirmó que de no ser por ese hombre, ella no estaría en este momento contando lo sucedido.

“Mi hija me contó que este hombre, que no sé su nombre y que le agradezco profundamente, espantó a los perros porque sino la mataban. Los animales le destrozaron las piernas, en una de ellas la mordieron más de 20 veces. Tiene comprometidas brazos y piernas. Por suerte no le mordieron la cara. Más allá de la operación de 3 horas que tuvo ayer, va a tener varias cirugías reconstructivas”, indicó el padre de Guadalupe, quien se recupera lentamente del ataque.

La furia de la mujer quien presenta severos daños a su salud, se desató sobre los dueños de la jauría a quienes culparon de lo sucedido con su hija:

Señalo “a la irresponsabilidad del propietario de los animales, Cristian Reyna, que hace dos meses también sus perros atacaron a otra chica. Tengo el informe de zoonosis que por una multa, se los devolvieron con la condición que cuide que no estén sueltos. Y volvió a cometer el mismo error, que es inconcebible”, apuntó el padre de la víctima.