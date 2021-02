Jared Kushner, yerno de Trump, es nominado al Nobel de la Paz ¿qué significa?

El ex asesor principal de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha sido nominado para un Premio Nobel de la Paz junto con su adjunto Avi Berkowitz, por un ex abogado de Trump, por su papel en la negociación de la normalización de las relaciones entre Israel y cuatro Naciones árabes como parte de los "Acuerdos de Abraham".

Kushner y Berkowitz fueron nominados por Alan Dershowitz, quien defendió a Trump en su primer juicio político el año pasado.

Según el sitio web del Premio Nobel de la Paz, las nominaciones pueden ser presentadas por cualquier persona que cumpla con los criterios establecidos por el comité de premios que incluye políticos, académicos, ganadores de premios anteriores, entre otros, y según Reuters, Dershowitz era elegible para nominar a la pareja en su calidad de profesor emérito de la Escuela de Derecho de Harvard.

Se supone que las nominaciones para el premio son confidenciales y la lista de nominados para un año determinado no se divulga hasta que hayan transcurrido 50 años, pero el comité mencionó anteriormente que había 318 candidatos para el premio 2020.

Jared Kushner con su esposa Ivanka Trump y su suegro Donald Trump

El domingo 31 de enero fue el último día para la presentación de un nominado para el premio de este año.

En un comunicado, Kushner dijo que se sentía honrado de ser nominado para el premio, agregó el informe de Reuters.

Al parecer consciente de que las nominaciones pueden ser controvertidas, Reuters informa que Dershowitz escribió en su carta al comité del Nobel: “El Premio Nobel de la Paz no es para la popularidad. Tampoco es una evaluación de lo que la comunidad internacional puede pensar de quienes ayudaron a lograr la paz. Es un premio por cumplir con los desalentadores criterios establecidos por Alfred Nobel en su testamento ”.

Jared Kushner se une a Donald Trump entre los nominados

Jared Kushner se unirá a su suegro Trump en la lista de nominados, ya que el expresidente fue nominado para el premio de la paz por Christian Tybring-Gjedde, un legislador de derecha de Noruega en septiembre del año pasado.

En ese momento, Tybring-Gjedde le dijo a Fox News que estaba nominando a Trump "por su mérito", y agregó que "creo que ha hecho más por crear la paz entre las naciones que la mayoría de los nominados al Premio de la Paz". Tybring-Gjedde había presentado previamente una nominación para Trump en 2018, luego de la cumbre del expresidente con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Trump ha expresado en varios momentos que cree que merece un Nobel y en 2019 no felicitó al primer ministro etíope Abiy Ahmed después de ganar el premio, alegando que él, no Ahmed, merecía el premio por negociar la paz en Etiopía.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, el predecesor de Trump, Barack Obama, ganó el premio en 2009 justo después de convertirse en presidente, algo que pareció irritar mucho a Trump. El expresidente se quejó en 2019: "Me daría un premio Nobel por muchas cosas, si lo dan de manera justa, que no es así", y agregó que aunque Obama obtuvo el premio en 2009, "no tenía idea por qué lo consiguió. ¿Sabes que? Eso fue lo único en lo que estuve de acuerdo con él ".

Jared Kushner fue nominado al premio Nobel de la Paz por los "Acuerdos de Abraham".

Jared Kushner y Berkowitz, quien fue el enviado de Medio Oriente, jugaron papeles clave en la negociación de los acuerdos entre Israel y cuatro naciones árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos.

Sin embargo, se espera que la administración Biden revise todos los acuerdos de seguridad nacional alcanzados durante la administración Trump, incluidos aquellos con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que también ha normalizado las relaciones con Israel.

Algunos legisladores estadounidenses se han burlado del acuerdo de Marruecos en particular, ya que la administración Trump reconoció la soberanía del país sobre la disputada región del Sahara Occidental para asegurar el acuerdo.

