Jair Bolsonaro tuvo que comer en las calles de Nueva York por no estar vacunado

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no pudo pasar por alto las medidas sanitarias estrictas de Nueva York con respecto a la pandemia. Bolsonaro no podía ingresar a los restaurantes de ese territorio porque no tenía un certificado de que había sido vacunado contra COVID-19, así que se vió obligado a comer en la calle.

El mandatario brasileño quedó como ejemplo de lo que enfrentan los antivacunas en la nueva normalidad que se vive en Nueva York, donde líderes del mundo se han reunido para la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como informamos en La Verdad Noticias, desde agosto en Nueva York se ha exigido certificado de vacunación para poder acceder a varios lugares como restaurantes, museos, cines, entre otros. Así que en los descansos, mientras que el resto de altos funcionarios se fueron a disfrutar de los lujosos restaurantes, Bolsonaro fue visto comiendo en los puestos callejeros.

Jair Bolsonaro se niega a recibir la vacuna contra el virus

Bolsonaro se mostró contento a pesar de las restricciones que le impusieron en NY/Foto: Twitter

A pesar de las críticas y la polémica, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro sigue negado a vacunarse contra el virus. Y aunque no pudo ingresar a los restaurantes en Nueva York, esto no afectó al mandatario.

Ya que no comió solo en la calle, porque lo acompañó su comitiva para degustar una pizza, incluso la foto de la cena “al aire libre” fue compartida en redes sociales por Luiz Ramos, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Aunque varios de los seguidores de Bolsonaro aplaudieron su actitud ante esta situación, quien no le perdonó su postura anti-vacunas fue el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien emitió un mensaje para el político brasileño: “si no quiere vacunarse, no se moleste en venir aquí”.

Bolsonaro sí pudo ingresar a la Asamblea General de las Naciones Unidas

El mandatario tuvo participación en el evento de la ONU a pesar de que no estaba vacunado/Foto: Semana

El alcalde Bill de Blasio solicitó a los organizadores de la Asamblea General de las Naciones Unidas que todos los participantes del evento presentaran su certificado de vacunación contra COVID-19.

Pero claramente Bolsonaro no contaba con este documento, y aún así le permitieron ingresar al inmueble y participar en la reunión.

La organización dejó claro que el alcalde neoyorquino no tiene autoridad para exigir que la medida se le imponga a un jefe de Estado como lo es Jair Bolsonaro, a pesar de que las medidas sanitarias se implementaron para seguir controlando la pandemia.

