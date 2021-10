Jair Bolsonaro se molesta porque no le permiten ver un partido de fútbol

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró este domingo en conferencia de prensa que no se le permitió asistir al partido Santos vs Gremio, debido a que el club local no permitió la entrada al estadio Vila Belmiro a los seguidores no vacunados, informa el sitio web del diario Metrópolis.

El partido fue el primero en jugarse con público desde el inicio de la pandemia de covid-19, pero el Santos insistió en que solo permitiría el acceso al estadio de personas vacunadas, o las que presentaran una prueba de PCR negativa.

"Quería ver el partido del Santos y me dijeron que tienes que estar vacunado", explicó el mandatario brasileño luego de no haber podido asistir a presenciar el encuentro, ya que no cuenta con la vacuna.

Jair Bolsonaro insiste en su berrinche

El polémico presidente de Brasil, quien se desplazó hasta Santos desde la vecina ciudad de Guarujá, donde estaba pasando el fin de semana, señaló no entender las reglas del club albinegro.

"Tengo más anticuerpos que los que se pusieron la vacuna", agregó. Negándose a vacunarse el mandatario afirmó que tenía anticuerpos porque ya había contraído el Covid-19, y logró recuperarse de la enfermedad.

Cabe recordar que, en los distintos estadios del gigante sudamericano acaban de empezar a dar la bienvenida a los aficionados a los estadios de fútbol. En la mayoría exigen varias medidas de seguridad sanitaria.

Bolsonaro no toma en cuenta la pandemia

Bolsonaro prefiere ver un juego de futbol que atender la pandemia.

Las declaraciones del mandatario surgen luego de que Brasil superó este viernes el umbral de los 600.000 muertos por la pandemia del coronavirus, que según especialistas sigue sin estar controlada pese a la caída del número de fallecidos diarios gracias al avance de la vacunación.

Y en Vila Belmiro, donde se jugó el partido a donde le negaron la entrada al presidente de Brasil, solo pueden ingresar los aficionados que lleven un registro vacunal completo contra el coronavirus (dosis única o doble, según el fabricante).

