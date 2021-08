Jair Bolsonaro quiere que todos los brasileños porten un rifle "de autodefensa"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nuevamente provocó polémica internacional al decir en un evento público de este viernes 27 de agosto, que todo el mundo debería portar un rifle para autodefensa. No es secreto que el mandatario ha intentado cambiar las leyes de su país para permitir que sus ciudadanos tengan armas, algo que no ha logrado hasta ahora.

Al respecto de sus intentos de cambiar las leyes, pidió a los que se oponen a la medida, dejar de “molestar a los que compran pistolas”.

No es la primera vez que se pronuncia en contra de quienes no lo apoyan; previamente se notificó a La Verdad Noticias que Bolsonaro bloquea en redes sociales a quienes no están de acuerdo con él.

Ha intentando silenciar a los políticos brasileños que piden su destitución como presidente y arremetiendo sin piedad contra sus opositores y ex presidentes del país.

Polémicas de Jair Bolsonaro

Desde antes de su mandato se vio envuelto en diversas polémicas

El polémico presidente hizo controversiales declaraciones en torno al coronavirus que ha provocado la muerte de millones de personas en todo el mundo; cuando el virus SARS-CoV-2 apenas estaba llegando a Brasil, Jair minimizó la situación a una “fantasía”.

“Tenemos una crisis en este momento, una pequeña crisis. En mi opinión, el tema del coronavirus es mucho más fantasía”.

Pese a que el presidente logró superar la COVID-19, siguió diciendo que era una realidad “histeria y neurosis”. Desde antes de tomar protesta como mandatario se ha dado a notar por sus polémicas declaraciones y acciones.

¿Cuánto tiempo de mandato le queda a Bolsonaro?

Le restan dos años de mandato

El tiempo de la presidencia en Brasil es de cuatro años; le quedan dos de mandato al actual presidente que tomó protesta como tal en 2019.

Desde el inicio de su gobierno se han desatado varias polémicas en su contra, incluso Jair Bolsonaro enfrenta acusaciones de corrupción en Brasil por participar en un plan de robar los salarios de sus ayudantes.

