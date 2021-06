Jair Bolsonaro promete vacunas para todos los habitantes de Brasil  

El presidente Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en un mensaje a la nación que su país es el cuarto en el mundo que más ha inmunizado contra el Covid-19 a su población, y prometió que este año habrá vacunas para todos lo que lo deseen.

"Hoy hemos alcanzado el hito de 100 millones de dosis de vacunas distribuidas a los estados y municipios. Brasil es el cuarto país más vacunado del planeta. Este año, todos los brasileños que lo deseen serán vacunados", dijo el mandatario brasileño.

Durante el anuncio, el presidente de Brasil inició su discurso afirmando que lamenta "cada vida perdida" por el Coronavirus en el país sudamericano, el cual contabiliza cerca de 468 mil muertes por el virus.

Jair Bolsonaro anunció firma de acuerdo

Las vacunas seguirán llegando a Brasil.

De la misma forma, Bolsonaro también recordó que el 1 de junio su Gobierno firmó un acuerdo de transferencia de tecnología para la producción de vacunas en Brasil entre AstraZeneca y Fiocruz.

"Con ello, pasamos a formar parte de la élite de los únicos cinco países que producen la vacuna contra el Covid-19 en el mundo", añadió el mandatario sudaméricano en su mesaje a la nación.

En su mensaje, el presidente también volvió a defender su decisión de no implementar una cuarentena total para frenar la propagación del virus. A pesar de las duras críticas internacionales por dicha estrategia.

“No obligamos a nadie a quedarse en casa”

Bolsonaro se mantuvo firme en su postura ante el confinamiento.

"Nuestro Gobierno no obligó a nadie a quedarse en casa, no cerró negocios, ni iglesias, ni escuelas y no quitó el sustento a millones de trabajadores informales", insistió Bolsonaro ante las restricciones impuestas en Brasil.

En ese sentido, Jair Bolsonaro dijo que su Gobierno considera "innegociables" el derecho a ir y venir, el derecho al trabajo y el libre ejercicio de los cultos religiosos. "Todos nuestros 22 ministros consideran que el mayor bien de nuestro pueblo es su libertad", afirmó.

