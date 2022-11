Jair Bolsonaro no impugnará victoria presidencial de Lula da Silva en Brasil

Tras la aplastante victoria de Luiz Inácio da Silva, el ahora ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que no impugnará la victoria de su contrincante, aunque no se refirió a él como el nuevo mandatario ni tampoco aceptó su triunfo, por lo que se mostró tranquilo ante el tema.

El aún mandatario de Brasil, ofreció unas palabras en el Palacio de Alvorada la residencia oficial, en donde comenzó hablando de los bloqueos viales por parte de sus seguidores, los cuales han paralizado las rutas de todo el país para protestar en contra de la victoria del contrincante.

“Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los mismos de la izquierda, que siempre perjudican a la población como invasión de propiedades, destrucción de patrimonio y acercamiento del derecho de ir y venir”.

Te puede interesar: Jair Bolsonaro luchará por la presidencia de Brasil en el último debate ante Lula

Votos a favor de Jair Bolsonaro

Pese a la derrota, recibió múltiples votos

En total, Bolsonaro agradeció los 58 millones de votos que sus simpatizantes hicieron hacia él en la segunda vuelta. Además, el ultraderechista, autorizó a iniciar la transición con el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

“La derecha surgió de verdad en el país. Formamos diversos líderes por Brasil, nuestros sueños siguen más vivos que nunca”.

Aprovechó el momento para afirmar que durante su gobierno se superó una pandemia de COVID-19 y las consecuencias de una guerra en Ucrania, misma que fue empezada por Rusia, y se defendió de quienes lo criticaron durante todo el periodo que fue presidente.

“Al contrario de mis acusadores, siempre actué dentro de la Constitución Mientras sea presidente de la República y ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandamientos”.

Aseguró sentirse honrado de estar en el lugar del líder del país y sin responder preguntas de medio de comunicación, dio las gracias a quienes lo apoyaron durante todo su periodo presidencial.

“Es una honra ser el líder de millones que defienden la libertad económica, religiosa, de opinión, la honestidad y los colores verde y amarillo de nuestra bandera”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.