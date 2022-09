Jair Bolsonaro anuncia que, si pierde las elecciones, se alejará de la política

El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que se alejará de la política en caso de perder las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre próximo y en los cuales busca la reelección como mandatario brasileño. De acuerdo con las encuestas, parte con una amplia desventaja para estos comicios.

“Si es la voluntad de Dios, continúo. Si no, paso la banda y me recogeré. Porque, a mi edad, no tengo nada más que hacer aquí en la Tierra si termina aquí mi paso por la política, el 31 de diciembre de este año”, señaló Bolsonario, quien intenta hacerse de más votos de cara a la realización de estas elecciones.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, a menos de un mes de que se realicen las elecciones en Brasil, se vive un ambiente de tensión, en donde incluso se han presentado hechos violentos, pues recientemente un simpatizante de Bolsonaro asesinó a puñaladas a un seguidor del candidato rival, Lula da Silva.

Jair Bolsonaro ataca a la izquierda

Después de anunciar su posible retiro de la política, Jair Bolsonaro hizo una crítica hacia los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Concretamente, el mandatario invitó a los jóvenes a reflexionar sobre su voto ante la cercanía de las elecciones. Esta fue una indirecta a Lula da Silva, quien abiertamente es un político de izquierda.

“Hagan comparaciones con otros países: ¿qué tienen en común los líderes de esos estados donde estas políticas no funcionan? Y pregúntense si eso es lo que quieren para Brasil”, indicó Bolsonaro, quien busca permanecer en la presidencia por un periodo más.

Cabe señalar que Jair Bolsonaro fue criticado por Lula da Silva pues anteriormente cuestionó la veracidad del sistema electoral de Brasil, lo que fue considerado por da Silva como un preámbulo para generar dudas ante la posibilidad de que los resultados de las votaciones no le favorezcan.

Jair Bolsonaro va detrás de Lula da Silva

Jair Bolsonaro tiene una considerable desventaja ante Lula da Silva, quien tiene una diferencia a su favor de 15 puntos, de acuerdo a varias encuestadoras, por lo que se prevé que el actual mandatario no consiga el triunfo electoral.

