Jair Bolsonaro admite que podría ser arrestado en el futuro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho que ve tres alternativas para su futuro: prisión, muerte o victoria en las elecciones presidenciales del próximo año. El líder populista de derecha está detrás del expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva en las encuestas.

"Tengo tres alternativas para mi futuro: ser arrestado, asesinado o la victoria", dijo a los líderes evangélicos. Pero el ex militar dijo que no había posibilidad de ir a prisión porque "ningún hombre en la Tierra me amenazará".

Bolsonaro no confía en la votación electrónica de Brasil

Como informamos en La Verdad Noticias, Jair Bolsonaro casi fue asesinado a puñaladas en la campaña electoral de 2018. Sus comentarios se producen en medio de fuertes tensiones entre él y las autoridades judiciales y electorales del país.

El presidente de 66 años, que espera un segundo mandato el próximo año, ha cuestionado el sistema de votación electrónica de Brasil y ha amenazado con no aceptar el resultado de las elecciones presidenciales del próximo año.

El miércoles, el jefe de la corte electoral de Brasil insistió en que no había ningún problema con el sistema de votación. Pero en una reunión con líderes cristianos el sábado, Bolsonaro se negó a dar marcha atrás en sus críticas.

"Tenemos un presidente que ni desea ni provoca una ruptura, pero todo tiene un límite en la vida. No puedo seguir viviendo con esto", dijo. El presidente instó a los líderes evangélicos a unirse a las manifestaciones nacionales previstas para el 7 de septiembre en apoyo de él.

El viernes, 150 indígenas protestaron frente a su palacio presidencial antes de un fallo clave de la Corte Suprema sobre sus tierras ancestrales. Bolsonaro ha respaldado un retroceso de los derechos indígenas, diciendo que son un bloqueo para la expansión agrícola.

