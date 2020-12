Jacob Rees Mogg CRITICA a Unicef por alimentar a niños hambrientos

El millonario conservador Jacob Rees-Mogg fue a la guerra con Unicef después de que la agencia de la ONU intervino para alimentar a los niños británicos hambrientos.

Se informó a La Verdad Noticias que, el conservador lanzó un fuerte ataque a su decisión de otorgar 25,000 libras para que los niños pudieran ser alimentados en el sur de Londres.

La Unicef, que es conocida por brindar ayuda en casos de desastre en algunos de los países más pobres del mundo, dijo que ayudaría a alimentar a 1.800 niños necesitados durante la Navidad por primera vez en sus 70 años de historia.

La parlamentaria laborista Zarah Sultana denunció la "desigualdad grotesca" en los Comunes, ya que dijo que los pocos ricos disfrutaban de "riquezas obscenas" mientras los niños pasan hambre.

Dirigiéndose al Sr. Rees-Mogg, dijo: "Los donantes conservadores entregaron miles de millones en contratos dudosos a personas como el líder de la Cámara, quien, según los informes, está en línea para recibir un dividendo de 800,000 libras este año".

Jacob Rees Mogg dijo que este movimiento de la Unicef es un 'truco político'

"Entonces, ¿le dará tiempo al gobierno para discutir la necesidad de hacer que él y sus amigos súper ricos paguen su parte justa para que podamos terminar con la desigualdad grotesca que marca nuestra sociedad?"

¿Por qué Jacob Rees Mogg dice que Unicef debería estar 'avergonzado'?

Senior Tory, Sr. Rees-Mogg, respondió: “Es un verdadero escándalo que Unicef esté jugando a la política de esta manera cuando se supone que debe cuidar a las personas en los países más pobres y desfavorecidos del mundo, donde la gente se muere de hambre, donde hay hambrunas y hay guerras civiles, y hacen puntos políticos baratos de este tipo, dando, creo, 25.000 libras esterlinas a un consejo".

"Es un truco político del orden más bajo. Unicef debería avergonzarse de sí mismo".

Pero la vicelíder laborista Angela Rayner dijo que Rees-Mogg y el resto del gobierno eran los que deberían estar "avergonzados" de sí mismos "por dejar que nuestros hijos pasen hambre".

Ella dijo: "En uno de los países más ricos del mundo, nuestros niños no deberían verse obligados a depender de una organización benéfica que generalmente trabaja en zonas de guerra y en respuesta a desastres humanitarios.

"El único escándalo aquí es este gobierno conservador podrido que deja a 4,2 millones de niños viviendo en la pobreza, un número que solo aumentará debido a la crisis del coronavirus".

El líder de Lib Dem, Sir Ed Davey, dijo: “Los comentarios desdeñosos de Rees-Mogg son aborrecibles, una versión moderna de 'déjalos comer pastel'".

“Hubo un tiempo en que los conservadores elogiaban las obras de caridad".

“Ahora, este gobierno conservador no solo se niega a brindar a las familias suficiente apoyo para mantener la comida en la mesa, sino que también denigra a otros por intervenir para llenar el vacío".

El conservador Jacob Rees Mogg dijo que Unicef debería estar 'avergonzado'

"Los conservadores están totalmente desconectados de cómo vive la mayoría de la gente".

El diputado de SNP Tommy Sheppard dijo: "Estos comentarios ridículos muestran cuán desconectados de la realidad están Jacob Rees-Mogg y el resto de los conservadores.

"El escándalo es que UNICEF ha tenido que intervenir para alimentar a los niños hambrientos en el Reino Unido; es el gobierno del Reino Unido el que debería avergonzarse de sí mismo".

Añadió: "Los conservadores pasaron una década imponiendo brutales recortes de austeridad, que empujaron a los niños y las familias a la pobreza y las dificultades incluso antes de la pandemia y recibieron críticas del relator de la ONU sobre pobreza extrema".

"Ahora se atreven a fingir enojo por el hecho de que un organismo de la ONU esté interviniendo para ayudar. Si la situación no fuera tan grave, estos comentarios del líder de la Cámara serían ridículos".

Cuando se le preguntó si Boris Johnson estaba de acuerdo con Rees-Mogg, el portavoz oficial del primer ministro dijo: “Me gustaría señalar las medidas que hemos tomado para asegurarnos de que los niños no hayan pasado hambre durante la pandemia".

“Sabrá que ampliamos la elegibilidad para las comidas escolares gratuitas, ampliamos nuestras actividades navideñas y nuestro programa de alimentación. También prometimos 16 millones de libras esterlinas adicionales para organizaciones benéficas de distribución de alimentos".

Cuando se le preguntó nuevamente si el primer ministro estaba de acuerdo con el señor Rees-Mogg, el portavoz dijo: "Yo personalmente no he visto esos comentarios y no le he preguntado al primer ministro sobre ellos".

La disputa se produce después de que Unicef dijera que la pandemia de coronavirus era la crisis más urgente que afecta a los niños desde la Segunda Guerra Mundial.

Las familias de Southwark, al sur de Londres, recibirán 18.000 desayunos que serán distribuidos por las escuelas durante dos semanas cuando se separen.

El programa también proporcionará 6,750 desayunos a las familias durante las vacaciones de medio trimestre de febrero.

Anna Kettley, directora de programas de Unicef Reino Unido, dijo: "Esta es la primera respuesta de emergencia de Unicef en el Reino Unido, presentada para abordar el impacto sin precedentes de la crisis del coronavirus y llegar a las familias más necesitadas".

"La subvención para School Food Matters abordará la brecha en la provisión actual para los niños, proporcionando aproximadamente 1.800 niños con bolsas de desayuno durante las vacaciones de Navidad y el semestre de febrero.

"Este financiamiento ayudará a construir comunidades más fuertes a medida que empeore el impacto de las pandemias, pero en última instancia, se necesita una solución a más largo plazo para abordar las causas fundamentales de la pobreza alimentaria, para que ningún niño pase hambre".

