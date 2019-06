JUICIO FINAL, Muere expresidente de Egipto, Mohamed Mursi, justo cuando era juzgado

Como la pólvora se expandió la singular muerte del expresidente de Egipto, Mohamed Mursi quien se encontraba en una sesión con por la que se le juzgaba por el delito de espionaje.

Mohamed Mursi, ex mandatario de Egipto habría gobernado entre los años 2012 y 2013, para luego haber sido derrocado por el Ejército tras un golpe de Estado, que por fortuna no fue sangriento, este ex mandatario murió justo frente al juez en una sesión mientras se le juzgaba por un supuesto espionaje, dijeron las televisoras egipcias.

Aunque no se dieron más detalles respecto a las causas de la muerte del ex presidente islamista, el cual ya tenía casi tres años en prisión, siendo que fue detenido el pasado 3 de julio de 2013, siendo que desde ese momento a la fecha estuvo inmerso en diversos juicios.

El cuerpo de Mohamed Mursi "fue trasladado al hospital y se tomaron las medidas necesarias" sin proporcionar mayores detalles de a qué hospital fue trasladado.

Dicho juicio era realizado en la Academia de la Policía de El Cairo, adonde Mursi era trasladado en helicóptero cada vez que tenía sesión desde la prisión de Borg al Arab, ubicada al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría (norte).

El dirigente del grupo Hermanos Musulmanes tenía 67 años de edad y su salud se había deteriorado en los pasados seis años, en los que permaneció la mayor parte del tiempo en ese centro penitenciario.

Su familia y organizaciones de derechos humanos han denunciado que el expresidente era mantenido en régimen de aislamiento y no se le permitían visitas.