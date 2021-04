Israel se niega a cooperar con la investigación por crímenes de guerra

Israel no cooperará con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra, decidieron los principales ministros este jueves 8 de abril.

El estado argumentará en una carta de respuesta a La Haya que el tribunal no tiene jurisdicción para abrir la investigación, en consonancia con la posición de larga data de Israel. La carta también declarará que Israel rechaza la acusación de haber cometido crímenes de guerra.

Israel no es miembro de la CPI y tiene una política de no cooperar con ella, por lo que no estaba claro que el gobierno respondería en absoluto a la carta que envió la fiscal Fatou Bensouda el mes pasado.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi y el ministro de Defensa Benny Gantz se reunieron por segunda vez el jueves, un día antes de la fecha límite para que Israel responda a la carta de Bensouda. También asistieron a la reunión el ministro de Asuntos Estratégicos, Michael Biton, el ministro de Educación, Yoav Gallant, el ministro de Energía y Agua, Yuval Steinitz, el fiscal general Avichai Mandelblit, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben-Shabbat, y la principal defensora militar de las FDI, Sharon Afek, entre otros.

"Mientras los soldados de las FDI luchan con moralidad suprema contra los terroristas que cometen crímenes de guerra a diario, el tribunal de La Haya decidió denunciar a Israel", dijo Netanyahu en la discusión.

Palestina demandó a Israel por crímenes de guerra

“No hay otra palabra para esto que hipocresía. Un organismo creado para luchar por los derechos humanos convertido en un organismo hostil que defiende a quienes pisotean los derechos humanos”.

Israel tiene su poder judicial para juzgar los crímenes de guerra

El argumento de Israel se basa en las propias reglas de la corte, que establecen que sus casos involucran a estados miembros y que no interviene en países con poderes judiciales capaces de procesar de manera justa los casos de crímenes de lesa humanidad.

La carta del gobierno dirá que Israel tiene su propio poder judicial independiente capaz de juzgar a los soldados que cometen crímenes de guerra.

La Oficina del Primer Ministro dijo que la “intervención sin precedentes de la CPI carece de base legal y se opone a los propósitos para los que fue establecida. Israel está comprometido con el estado de derecho y continuará investigando cualquier acusación en su contra, independientemente de su fuente, y espera que el tribunal evite violar su jurisdicción y autoridad".

Además, Israel ha argumentado que, aunque la Autoridad Palestina es parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI, no es un estado y, por lo tanto, no puede ser legalmente miembro de la corte. La Autoridad Palestina presentó la denuncia contra Israel, lo que dio lugar a la investigación.

Estos argumentos fueron presentados por siete estados miembros de la CPI (Alemania, República Checa, Hungría, Brasil, Uganda, Austria y Australia ) en cartas a la corte, Canadá y las Naciones Unidas.

Israel se negó a cooperar con la CPI para la investigacion

Bensouda anunció el mes pasado que abriría una investigación por crímenes de guerra contra Israel y se espera que incluya la Operación Margen Protector de 2014, los disturbios en la frontera de Gaza en 2018 y la empresa de asentamientos, incluida Jerusalén oriental.

Entre los altos funcionarios que podrían ser vulnerables a las demandas por crímenes de guerra se encuentran Netanyahu y Gantz, quien fue jefe de personal de las FDI en 2014, así como cientos de oficiales de las FDI.

“El gobierno debería haber trabajado día y noche para asegurarse de que La Haya nunca hubiera tomado una decisión así, pero está incumpliendo su deber”, dijo el líder laborista Merav Michaeli. “El comportamiento de Netanyahu puede tener un alto precio para los oficiales y soldados de las FDI. Netanyahu está poniendo en peligro a Israel; Netanyahu debe irse ".

