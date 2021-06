Israel se convierte en el primer país en prohibir la venta de pieles

Israel anunció el pasado miércoles una prohibición a la venta de pieles en el comercio de la moda, ganando el aplauso de la Coalición Internacional Anti-Pieles como la "primera nación entera" en imponer tal prohibición en todo el mundo.

El Ministerio de Protección Ambiental dijo que se prohibirá el comercio de pieles de animales, importaciones y exportaciones, excepto por necesidades de investigación, estudio o ciertas tradiciones religiosas.

Israel cuidará de la fauna

La piel se usa para sombreros llamados "shtreimels" que usan algunos judíos ultraortodoxos. "En este día histórico, Israel ha sentado un precedente ético y, con suerte, otras naciones se unirán a ellos y prohibirán la venta de pieles de sangre bárbara y cruel", escribió la coalición Anti-Fur en su página de Facebook.

En un contexto de prohibiciones en algunas ciudades internacionales y en el estado estadounidense de California. El decreto ministerial entrará en vigor en seis meses. El grupo de derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pidió a otros países que hagan lo mismo por motivos de salud.

Mencionaron que el hacinamiento de animales enfermos y estresados en condiciones insalubres en granjas de pieles crea el caldo de cultivo perfecto para enfermedades mortales. Así como el nuevo coronavirus se ha encontrado en granjas de pieles de visón en una docena de países".

La ONG de derechos de los animales Animals Now elogió la decisión como un "hito histórico" que "salvará a innumerables animales del infierno de la industria peletera", informa The Jerusalem Post.

Antes de Israel, California había prohibido la venta de pieles nuevas en 2019. Varios diseñadores y minoristas importantes, incluidos Macy's, Nordstrom, Burberry, Gucci, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo y Giorgio Armani, también han prohibido las pieles.

