Israel pide a Irán que se “calme” en medio de sus múltiples amenazas nucleares

El ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, le dijo que Irán necesitaba "calmarse" en medio de las amenazas nucleares de Teherán, al anunciar que incrementaría su enriquecimiento de uranio al 60%, la cifra más alta registrada por el país hasta ahora.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Irán está frustrado por un presunto ataque cibernético que, según dice, fue realizado por Israel y que saboteó una de las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán al dañar varias de sus centrifudadoras.

"No estoy seguro de que Israel lo haya hecho, y recomendaría a los iraníes que se calmaran", dijo el ex primer ministro israelí Ehud Olmert en una entrevista en el programa de radio WABC "The Rita Cosby Show".

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que su país enriquecerá su uranio al 60 por ciento en respuesta al ataque, recordemos que este material es usado para la creación de armas nucleares.

“Aparentemente, esto es un crimen de los sionistas. Si los sionistas toman una acción contra nuestra nación, responderemos”, habría dicho el presidente.

Exprimer ministro de Israel, Ehud Olmert, respondió a Irán

La respuesta de Israel ante las amenazas de Irán

"Realmente no nos intimida. No le tememos tanto a Irán. No creo que Israel tenga motivos para tener miedo. Pero esta retórica tan violenta, estas amenazas, son innecesarias y no serán útiles para cualquiera”, dijo Olmert en la entrevista.

Las amenazas se producen cuando Estados Unidos está a punto de iniciar conversaciones indirectas con Irán sobre la reincorporación al acuerdo nuclear.

Olmert dijo que tiene confianza en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden mantendrá en mente el interés de Israel en medio de las intensas tensiones entre los países.

“Nunca tuve ninguna duda sobre su firmeza (Biden), su determinación y su compromiso con la seguridad del Estado de Israel”, dijo Olmert.

Recordemos que para que Irán decida volver a cumplir con el acuerdo nuclear firmado en 2015, primero Estados Unidos deberá levantar las sanciones contra el país.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.