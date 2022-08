Israel golpea Gaza con ataques aéreos mientras aumentan las tensiones.

Israel atacó la Franja de Gaza sitiada con aviones de combate el viernes, matando al menos a 10 personas, incluido un comandante del grupo Jihad Islámico y una niña.

Taysir al-Jabari, comandante de las Brigadas al-Quds, el brazo militar de la Yihad Islámica, murió en un ataque aéreo contra un apartamento en la Torre Palestina en el centro de la ciudad de Gaza, dijo el grupo.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 10 personas murieron, incluidos al-Jabari y una niña de cinco años. Al menos 55 personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales como resultado de las incursiones israelíes.

Una niña de 5 años murió tras el bombardeo israelí

La niña de cinco años, Alaa Qaddoum, murió en un ataque con misiles junto con su padre mientras viajaban en motocicleta para ir de compras.

“Su madre Rasha está muy conmocionada. Perdió a su hija y a su esposo en un abrir y cerrar de ojos y dejó tres hijos. Todos estamos conmocionados. ¿Cuál es la culpa de que una niña inocente de cinco años sea asesinada de esta manera? miembro de la familia Mohammad Abu Jabal le dijo a Al Jazeera.

Salía humo del séptimo piso del edificio en la ciudad de Gaza. Equipos de protección civil acudieron al lugar para evacuar a las personas y apagar un incendio provocado por el ataque.

“Acabamos de almorzar el viernes y mis hijos estaban jugando. De repente, una gran explosión golpeó la torre en la que vivimos. Nos escapamos. El sonido fue masivo. Nos quedamos muy impactados ya que el lugar está lleno de civiles. Vi muchas bajas que fueron evacuadas”, dijo un residente a Al Jazeera con sangre cubriendo su ropa.

La autora y activista radicada en Gaza, Rana Shubair, que vive en el barrio de al-Remal en el lado occidental de la Franja de Gaza, dijo que escuchó “cuatro o cinco explosiones fuertes” cuando Israel atacó la Torre Palestina cercana. “Estaba dormido y me desperté corriendo, preguntándome qué pasó”, dijo Shubair.

"Había pánico en la zona, gente corriendo. Se pueden imaginar… la cantidad de horror que esto causó a las personas que vivían en el edificio”, agregó. “Había niños jugando... esto fue algo realmente impredecible para nosotros”.

Se escucharon y vieron múltiples explosiones en toda Gaza. Se podían escuchar drones de reconocimiento israelíes sobrevolando el enclave sitiado.

Los ataques también golpearon las áreas del sur de Khan Younis y Rafah, así como el barrio de al-Shuja'iya.

En la primera respuesta al ataque, se pudo ver el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel mientras el sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel iluminaba el cielo nocturno con explosiones.

Los ataques aéreos también golpearon el este de la Franja de Gaza

Los ataques aéreos renovados también golpearon el este de la Franja de Gaza, y los aviones de combate israelíes continuaron deambulando sobre la ciudad densamente poblada el viernes por la noche, informó Youmna al-Sayed de Al Jazeera.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, los ataques siguen a días de tensión con la Yihad Islámica tras el arresto del alto líder palestino Bassam al-Saadi en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania.

También llegaron después de días de cierres de fronteras, incluido el cierre del cruce comercial Karem Abu Salem (llamado Kerem Shalom por Israel), que es responsable del flujo de combustible necesario para la única central eléctrica de Gaza.

En un comunicado, la Yihad Islámica dijo: “El enemigo ha comenzado una guerra contra nuestro pueblo, y todos tenemos el deber de defendernos a nosotros mismos y a nuestro pueblo, y no permitir que el enemigo se salga con la suya con sus acciones que tienen como objetivo socavar el resistencia y firmeza nacional”.

Ghazi Hamad, un alto funcionario de Hamas, el grupo que gobierna la Franja, dijo que el último ataque es “un crimen brutal, una masacre cometida por la ocupación israelí contra nuestro pueblo”.

Hamad le dijo a Al Jazeera que “no hay justificación” para los ataques y agregó que las facciones palestinas tienen derecho a defenderse y “proteger” a su pueblo.

Según él, las facciones en Gaza han mantenido una “buena coordinación” y están explorando la “mejor opción para el pueblo palestino”.

“Creo que Israel no está interesado en ninguna mediación… no hay lugar para la mediación, no hay lugar para conversaciones pacíficas”, dijo Hamad. “Nuestro pueblo está esperando que la resistencia palestina tome la decisión y tome represalias”.

Un portavoz militar israelí dijo que “suponemos unos 15 muertos en acción” en Gaza, refiriéndose a los combatientes del grupo palestino.

“Aún no hemos terminado”, dijo el portavoz Richard Hecht a los periodistas, y agregó que Israel esperaba el lanzamiento de cohetes en represalia por parte de las facciones palestinas en Gaza.

Israel también anunció que se estaban activando 25,000 soldados de reserva.

El primer ministro israelí, Yair Lapid, dijo que su país tiene “tolerancia cero” para los ataques desde Gaza, pero “no tiene interés” en una batalla más amplia.

