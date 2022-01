Israel con récord de casos pero hospitalizaciones bajas ante avance de Omicron

País de Oriente Medio con récord de casos pero hospitalizaciones bajas ante avance de Omicron

Los datos de Israel del jueves respaldaron la creciente evidencia en todo el mundo de que Omicron causa una enfermedad más leve que las variantes anteriores del coronavirus, incluso cuando el país lidiaba con un número récord de infecciones diarias.

El miércoles, el total de hospitalizaciones ascendió a 363 pacientes, después de que el Ministerio de Salud informara de más de 16,000 nuevos casos, un récord en Israel desde el inicio de la pandemia, con un aumento diario de 32 personas más que enferman gravemente.

Durante el apogeo de la ola de variantes del Delta de Israel, el número récord de personas infectadas superó las 11,000, y el número de enfermos graves aumentó diariamente en alrededor de 100 y 1,300 personas hospitalizadas.

"Nuestros datos iniciales, que aún no son del todo precisos, apuntan a entre siete y ocho personas hospitalizadas por cada 1,000 infectados, dos de los cuales enfermarán gravemente o algo peor", dijo a Radio Ejército Sharon Alroy-Preis, jefa de salud pública del ministerio.

"Este es un cambio significativo con respecto a Delta, que vio muchos más: al menos 10 gravemente enfermos por cada 1,000 infecciones", dijo.

Las detecciones aumentan en la nación de Oriente Medio sin embargo las hospitalizaciones se han mantenido a la baja.

Israel ha confirmado alrededor de 1,4 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia y más de 8,000 muertes.

La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que estaba surgiendo más evidencia de que Omicron causaba síntomas más leves que las variantes anteriores y resultaba en un "desacoplamiento" en algunos lugares entre el aumento de los números de casos y las bajas tasas de mortalidad.

No obstante, a los funcionarios de salud les preocupa que incluso si Omicron es menos dañino, su rápido aumento podría sobrecargar los sistemas de salud.

El Centro Médico Hadassah de Jerusalén abrió su segunda sala de coronavirus el jueves a medida que aumentaban las admisiones por coronavirus.

"Tenemos la impresión de que Omicron causa una enfermedad que no es tan grave como las variantes anteriores. Sin embargo, todavía hay un alto nivel de incertidumbre porque necesitamos perspectiva, necesitamos ver después de un período de tiempo cuántos casos graves acumulamos ", dijo el jefe de medicina de Hadassah, Alon Hershko.

Presión por pruebas COVID-19 en Israel

Dado que las infecciones aumentan rápidamente, los centros de pruebas de Israel se han hundido bajo la presión, lo que ha llevado a los funcionarios de salud a priorizar los grupos de riesgo y confiar en las poblaciones más jóvenes vacunadas para realizar pruebas en casa si están expuestas a un portador.

Los grupos de riesgo también recibieron luz verde para una cuarta dosis de una vacuna COVID-19 y para los medicamentos antivirales COVID-19 de Pfizer Inc. y Merck & Co Inc.

Una semana después de un ensayo de cuarta dosis en un importante hospital israelí, los investigadores vieron que los niveles de anticuerpos de los participantes aumentaban cinco veces.

Pero Gili Regev-Yochay, quien dirige el estudio del Centro Médico Sheba, dijo que si bien el salto restauró la protección proporcionada por una tercera dosis, fue más baja de lo que esperaba.

"Espero ver que continúe aumentando, el pico de anticuerpos generalmente ocurre entre las dos y cuatro semanas", dijo a Army Radio.

Hershko dijo que hasta ahora, como en la ola Delta, los pacientes no vacunados sufrieron en gran medida un COVID-19 más grave que los vacunados y constituyeron la mayoría de las admisiones. Alrededor del 60% de los 9,4 millones de habitantes del país están vacunados.

