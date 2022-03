Israel ayudará a los ucranianos 'tanto como podamos' tras invasión rusa

Gobierno israelita ayudará a los ucranianos "tanto como podamos" tras invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, reprendió a Israel en un discurso ante su parlamento el domingo, preguntando por qué no estaba proporcionando defensas antimisiles a su país o sancionando a Rusia por su invasión.

En respuesta a Zelenskiy, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, no se comprometió y dijo en un comunicado que Israel, que envió un hospital de campaña y otra ayuda humanitaria a Ucrania, continuaría ayudando a su gente "tanto como podamos".

Mediador en la crisis Ucrania-Rusia, Israel ha condenado la invasión rusa.

Pero ha tenido cuidado de tensar las relaciones con Moscú, un poder en la vecina Siria, donde las fuerzas israelíes atacan con frecuencia a las milicias pro iraníes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a los israelitas solicitando ayuda ante la invasión rusa.

“Todos saben que sus sistemas de defensa antimisiles son los mejores… y que definitivamente pueden ayudar a nuestra gente, salvar las vidas de los ucranianos, de los judíos ucranianos”, dijo Zelenskiy, quien también es judío, a la Knesset en una videollamada.

“Podemos preguntar por qué no podemos recibir armas de ustedes, por qué Israel no ha impuesto fuertes sanciones a Rusia o no está presionando a las empresas rusas”, dijo en el discurso, uno de varios que ha hecho ante legislaturas extranjeras.

Mencionó el sistema Cúpula de Hierro de Israel, a menudo utilizado para interceptar cohetes disparados por militantes palestinos en Gaza.

“De cualquier manera, la elección es suya, hermanos y hermanas, y luego deben vivir con su respuesta, el pueblo de Israel”, dijo Zelenskiy.

Israel dialoga con Putin y Zelensky

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien sostuvo conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin hace dos semanas en Moscú y ha hablado frecuentemente con él y Zelenskiy desde entonces, estuvo entre los más de 100 de los 120 miembros del parlamento que participaron en la videollamada.

No hizo ningún comentario inmediatamente después de que habló el líder ucraniano.

En su discurso, Zelenskiy hizo una comparación entre la ofensiva rusa y el plan de la Alemania nazi para exterminar a los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial.

“Escuchen lo que se dice ahora en Moscú, escuchen cómo dicen esas palabras nuevamente: la solución final. Pero esta vez en relación con nosotros, con la cuestión ucraniana”, dijo.

Zelenskiy no citó evidencia al hacer esa acusación ni identificó quién podría haber usado el término.

Putin ha usado una expresión que significa "decisión final/resolución final" una vez en los últimos 30 días, según el seguimiento de Reuters de sus comentarios, pero no en un contexto que tuviera la misma resonancia o significado que la terminología nazi.

La referencia de Zelenskiy provocó la condena de Yad Vashem, el monumento de Israel en Jerusalén a los seis millones de judíos asesinados por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Dijo que tales "declaraciones irresponsables" trivializaban los hechos históricos del Holocausto.

