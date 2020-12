Israel asegura que NO puede tener relaciones con Pakistán ¿Por qué?

Pakistán no se encuentra entre los países musulmanes con los que Israel pretende normalizar las relaciones, dijo un ministro del gabinete israelí. En los últimos meses, la administración Trump ha negociado acercamientos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos.

Ofir Akunis, ministro de cooperación regional de Israel, dijo a Ynet TV el miércoles que había dos países más alineados para normalizar los lazos con Israel antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandone la Casa Blanca el próximo mes.

No mencionó ninguno de los dos, pero dijo que uno estaba en el Golfo pero que no sería Arabia Saudita. El otro, más al este, es un "país musulmán que no es pequeño" pero no es Pakistán, dijo Akunis.

Israel pretende normalizar relaciones, pero no lo hará con Pakistán

¿Por qué Pakistán e Israel no pueden tener relaciones?

Se informó a La Verdad Noticias que, a principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, dijo que Islamabad no puede reconocer a Israel hasta que se resuelva el conflicto israelí-palestino.

"Presenté categóricamente la postura de Pakistán sobre Israel al ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos) de que no estableceremos ni podemos establecer una relación con Israel hasta que se encuentre una solución concreta y permanente al problema de Palestina", dijo Qureshi.

La declaración de Qureshi se produjo días después de su visita a los Emiratos Árabes Unidos, que muchos consideraron crucial en medio de rumores de que Islamabad había enviado en secreto un mensajero a Israel. Islamabad negó los informes, que aparecieron principalmente en los medios israelíes.

Shah Mahmood Qureshi, dijo que Islamabad no puede reconocer a Israel

Respondiendo a preguntas sobre informes sobre presuntas presiones de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros estados del Golfo para el reconocimiento de Israel, Qureshi dijo que explicó a su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos la "profundidad de las emociones y sentimientos que los paquistaníes tienen sobre Palestina y Cachemira".

Mientras tanto, Indonesia, el país musulmán más poblado, dijo la semana pasada que no reconocería a Israel mientras no se cumplan las demandas de un Estado palestino. Malasia ha señalado una política similar.

En Dhaka, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Bangladesh no estaba interesado en establecer relaciones diplomáticas con Israel.

"Nuestra posición sigue siendo la misma", dijo a Reuters.

Omán ha elogiado el impulso diplomático negociado por Estados Unidos, pero no ha comentado sobre sus propias perspectivas de forjar los lazos con Israel.

TE PUEDE INTERESAR: Irán y Turquía contra acuerdo con Israel, lo consideran una daga en la espalda

Los palestinos, cuyas negociaciones con Israel se estancaron en 2014, temen ser marginados por el proceso de normalización.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.