Israel: Protestan contra reelección de Netanyahu a tres días de las votaciones

Las calles de Israel fueron ocupadas por decenas de miles de manifestantes contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien buscará volver a asumir el cargo en las elecciones que se celebrarán en el país el 23 de marzo.

Según reportes a los que tuvo acceso La Verdad Noticias, unas 50.000 personas participaron en las protestas este sábado, y medios locales señalan que tan solo en Jerusalén hubo cerca de 20.00 manifestantes.

Miles de personas marcharon el sábado desde el edificio de la Knesset hasta la calle Balfour coreando consignas como "¡Ve, Bibi, ve!"

Después de la marcha, miles se reunieron cerca de la residencia oficial del primer ministro.

"¡En tres días, se habrá ido!" El actor y activista israelí Lior Ashkenazi le dijo a la multitud en un momento. “La protesta más obstinada que ha conocido Israel, y quizás incluso la más justificada, derrocó al gobierno y nos dio a todos la oportunidad de reelegir a nuestros líderes. Nuestro futuro."

También se pudieron ver inundaciones de banderas negras y rosas en todo el mar de personas, el negro representando al Movimiento de la Bandera Negra, que ha estado detrás de múltiples manifestaciones anti-Netanyahu, y el rosa representando el 'Frente Rosa', uno que pide un 'mundo rosa 'desprovisto de corrupción y discriminación'.

Yoel Shomer, miembro del movimiento de protesta Bandera Negra, dijo que también se registraron enfrentamientos entre los manifestantes contra grupos de israelíes pro-Netanyahu. Shomer dijo que fue fue agredida en altercados en al menos dos ubicaciones, según el Jerusalem Post.

Exigen la salida de Netanyahu

Durante los últimos meses este medio ha compartido con sus lectores el incremento en las manifestaciones en calles de todo Israel de personas exigiendo un cambio en la forma de gobierno, en rechazo contra el primer ministro que ya ha sido procesado por cargos de corrupción.

Las protestas masivas del sábado se producen solo tres días antes de las elecciones en el país de Oriente Medio, que se jacta de ser la única democracia en la región, pero cuyo gobierno colapsó obligando al cuarto proceso electoral en menos de dos años.

Netanyahu ha minimizado las acusaciones en su contra, que afirman que recibió regalos de empresarios adinerados y que obtuvo una cobertura mediática para elevar su nombre a cambio de varios “favores” a personas poderosas. Asegura que está siendo víctima de una ���cacería de brujas” por parte del partido opositor y de los medios de comunicación.

El mandatario ha acusado a sus críticos de intentar un “golpe de Estado” contra él.

Fue acusado formalmente en 2019 por el fiscal general de Israel, quien le imputó tres cargos separados que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. Fue procesado el año pasado mientras ostentaba el poder, pero aún no ha habido un veredicto y no necesita renunciar mientras no lo hayan sentenciado.

La adicción a los lujos de Netanyahu y su familia

Según BBC, la denuncia contra Netanyahu de 2019 fue resultado de las investigaciones de autoridades judiciales federales en tres diferentes casos, conocidos como casos 1.000, 2.000 y 3.000. Las primera audiencia tuvo lugar en octubre de 2019.

El primero de ellos se relaciona con la aficiona a los lujos de la familia del primer ministro, su esposa, Sara, y su primogénito, Yair. Según los fiscales, Netanyahu y sus parientes recibieron joyas, puros habanos y champán rosado importado de Francia y otros regalos del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien a cambio recibió favores equivalentes a millones de dólares en beneficios fiscales.

Netanyahu y Milchan.

Netanyahu ha afirmado que todos los regalos habían sido recibidos como muestras de amistad por parte de Milchan, y consideró que en ningún momento había actuado de manera inapropiada para recibirlos. El amigo rico también ha negado que su comportamiento haya sido ilícito, según BBC.

En 2018, Sara Netanyahu también fue imputada, junto con un ex colaborador de su esposo, luego de que el Ministerio de Justicia alegara un fraude agravado y abuso de confianza, esto por el presunto mal uso de fondos estatales para pedir comidas a domicilio que le eran llevadas a la residencia oficial con un valor de 85.000 dólares.

Fraude y abuso de confianza

La segunda acusación rodea el tema de los supuestos pagos que Netanyahu entregó a Arnon Mozes, editor en jefe del diario israelí más popular, el Yedioth Ahronoth, además de una serie de decisiones legales que ayudaron al diario a tener una mayor difusión en el país.

A cambio, el mandatario obtuvo una cobertura favorable a sus intereses políticos. La fiscalía asegura que Netanyahu ofreció una legislación que retrasaría el crecimiento de un periódico rival, el Israel Hayom, que es financiado por el magnate de los casinos Sheldon Adelson.

Andelson, empresario estadounidense, es visto como la influencia que "obsesionó" a Netanyahu con su imagen ante los medios.

Mientras que el diario de Adelson, un amigo personal de Netanyahu fallecido recientemente, era el más favorable a los intereses del primer ministro, el Yedioth Ahronoth era el más crítico contra el gobierno israelí. La legislación especial redujo el número de periódicos que Israel Hayom podía producir al día, según la agencia Anadolu.

El caso más grave: soborno

Se trata de la acusación de mayor peso contra el líder israelí, y fue al mismo tiempo la investigación más larga y compleja en la que se destaparon los favores que Netanyahu dio a un accionista del grupo de telecomunicaciones Bezeq, líder en el mercado en Israel, a cambio de coberturas favorables en uno de sus sitios web.

El caso estuvo vinculado con el director del Ministerio de Comunicaciones, Sholmo Filber, un antiguo asesor personal de Netanyahu, así como a otras personas cercanas a él. Filber ocupó el cargo sustituyendo a Avi Berger, quien estaba por implementar políticas que no favorecen a Bezeq.

Netanyahu despidió a Berger diciendo que buscaba una mejora en los servicios de telecomunicaciones en Israel.

Berger fue apartado del cargo y una vez que su sustituto llegó, dicen los fiscales, este filtró la información sobre los planes de banda ancha a Bezec. El favor puso al servicio de Netanyahu y de toda su familia el popular sitio web informativo en línea, Walla.

La investigación de la policía y de la comisión que controla la Bolsa de Tel Aviv concluyó que los crímenes se habrían cometido a lo largo de cinco años en los que el primer ministro también ocupó el cargo del Ministerio de Exteriores y del de Comunicacones, entre 2012 y 2017.

“Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores para publicar fotos y artículos halagadores, y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”, dijeron las autoridades israelíes.

La crisis de gobierno en Israel

En diciembre de 2020 el país entró en una crisis después de que el primer ministro y su socio de gobierno, Benny Gantz, no lograran un acuerdo para formar un nuevo gobierno tras las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 23 de marzo con la esperanza de romper el ciclo de estancamiento desde que Netanyahu llegó al poder en 2009.

Tras las elecciones de 2019, ni Netanyahu ni los partidos de oposición lograron ni han logrado suficientes escaños en el Parlamento para tener un gobierno de coalición con una mayoría estable. Se cree que Netanyahu está dispuesto a seguir celebrando elecciones hasta que gane una mayoría parlamentaria que le dé suficiente ventaja para seguir en el poder y evitar el juicio en su contra.

Netanyahu espera que su programa de vacunación, que incluye la campaña más efectiva en el mundo, le ayude a sus aliados de derecha obtener los votos necesarios en las elecciones de esta semana en Israel que no han podido obtener en las tres rondas anteriores, aunque las encuestas señalan de que ninguno de los dos bloques va a la delantera.

