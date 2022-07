Irán suministrará a Rusia cientos de drones de combate, dice EE.UU.

El gobierno de Irán se está preparando para enviar "varios cientos" de drones, incluidos algunos equipados con armas, a Rusia en algún momento de julio, dijo el lunes a los periodistas el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.

Sullivan hizo el anuncio durante una sesión informativa vespertina en la Casa Blanca, donde dijo que confiaba en que, con el apoyo de Occidente, la capital de Ucrania, Kiev, permanecerá bajo control ucraniano. Luego se refirió al número de víctimas que la guerra ha cobrado a Rusia, en particular a sus armas.

“Nuestra información indica que el gobierno iraní se está preparando para proporcionar a Rusia hasta varios cientos (vehículos aéreos no tripulados), incluidos vehículos aéreos no tripulados con capacidad para armas en un plazo acelerado”, dijo Sullivan. “No está claro si Irán ya ha entregado alguno de estos vehículos aéreos no tripulados a Rusia”.

Irán entrenará a las fuerzas rusas para usar los drones a partir de este mes, agregó. “Este es solo un ejemplo de cómo Rusia busca en países como Irán capacidades que… han sido utilizadas antes de que tuviéramos el alto el fuego en Yemen para atacar a Arabia Saudita”, dijo Sullivan.

“Seguiremos haciendo nuestra parte para ayudar a mantener la defensa efectiva de Ucrania y para ayudar a los ucranianos a demostrar que el esfuerzo ruso para tratar de borrar a Ucrania del mapa no puede tener éxito”.

Las tropas rusas podrían ser entrenadas para usar la tecnología rápidamente, dijo Michael Kofman, director del programa de investigación en el Programa de Estudios de Rusia en el Centro de Análisis Naval. Pero sin un conocimiento específico sobre los drones, es difícil obtener una línea de tiempo exacta.

¿Por qué Rusia necesita los drones de combate de Irán?

“Las fuerzas rusas han estado perdiendo drones de reconocimiento en grandes cantidades. Su propia capacidad de producción de drones armados aún es incipiente”, dijo Kofman. “Pueden estar interesados en municiones merodeadoras iraníes o [drones de combate]. Esta es un área donde Irán puede tener más capacidad”.

Comprar drones de Irán indica que Rusia está desesperada y carece de opciones debido al aislamiento económico, según un funcionario estadounidense familiarizado con la situación. Reiteraron la clasificación de Sullivan del número de drones, calificándolo de cantidad “sustancial”.

“Es legítimo”, dijo el funcionario sobre la transacción del dron. “No hemos estado sentados en eso. Cada vez que desclasificamos la información, estamos tratando de ganar en el espacio de la información”.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, desde que comenzó la guerra en febrero, Estados Unidos ha asignado decenas de miles de millones de dólares para apoyar a Ucrania con armas, municiones y ayuda humanitaria.

Los líderes ucranianos han estado en “contacto casi diario” con los líderes militares y políticos de EE.UU. con respecto a la defensa del país y cómo recuperar el territorio tomado por Rusia, dijo Sullivan.

“El propósito fundamental de nuestra estrategia es poner a los ucranianos en una posición lo más fuerte posible en el campo de batalla, para que estén en una posición lo más fuerte posible en la mesa de negociaciones cuando llegue la diplomacia”, dijo.

Sullivan hizo los comentarios antes del viaje del presidente Joe Biden a Israel y Arabia Saudita esta semana, donde Irán será uno de los principales temas de la agenda.

