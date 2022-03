Irán reclama bombardeo de misiles cerca del consulado de Estados Unidos en Irak

Gobierno iraní reclama bombardeo de misiles cerca del consulado de Estados Unidos en Irak

Irán se atribuyó la responsabilidad de un bombardeo de misiles que golpeó la madrugada del domingo cerca de un extenso complejo de consulados de Estados Unidos en la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, diciendo que fue una represalia por un ataque israelí en Siria que mató a dos miembros de su Guardia Revolucionaria.

No se reportaron heridos en el ataque, que marcó una escalada significativa entre Estados Unidos e Irán. La hostilidad entre los enemigos de larga data a menudo se ha manifestado en Irak, cuyo gobierno está aliado con ambos países.

La poderosa Guardia Revolucionaria de Irán dijo en su sitio web que lanzó el ataque contra un “centro estratégico de conspiración” israelí en Irbil. No dio más detalles, pero en un comunicado dijo que Israel mismo había estado a la ofensiva, citando el reciente ataque que mató a dos Guardias Revolucionarios.

Al menos 12 misiles golpearon cerca de una zona de consulados de Estados Unidos.

Anteriormente, un funcionario de defensa de Estados Unidos y funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que el ataque se lanzó desde el vecino Irán.

Un funcionario iraquí en Bagdad dijo inicialmente que varios misiles habían alcanzado el consulado estadounidense en Irbil y que ese era el objetivo del ataque.

Más tarde, Lawk Ghafari, jefe de la oficina de medios extranjeros de Kurdistán, dijo que ninguno de los misiles había alcanzado las instalaciones de EE. UU., pero que las áreas alrededor del complejo habían sido alcanzadas.

Un comunicado emitido por el Ministerio del Interior de la región del Kurdistán de Irak dijo que los misiles fueron lanzados desde fuera de Irak, desde el este, sin nombrar a Irán.

El funcionario de defensa de EE. UU. dijo que aún no estaba claro exactamente cuántos misiles se dispararon y exactamente dónde aterrizaron. Un segundo funcionario estadounidense dijo que no hubo daños en ninguna instalación del gobierno estadounidense y que no había indicios de que el objetivo fuera el edificio del consulado, que es nuevo y actualmente está desocupado.

Ni el funcionario iraquí ni los funcionarios estadounidenses estaban autorizados a discutir el evento con los medios y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El canal de transmisión satelital Kurdistan24, que se encuentra cerca del consulado de los EE. UU., salió al aire desde su estudio poco después del ataque, mostrando vidrios rotos y escombros en el piso del estudio.

El ataque se produjo varios días después de que Irán dijera que tomaría represalias por un ataque israelí cerca de Damasco, Siria, que mató a dos miembros de su Guardia Revolucionaria. El domingo, la agencia de noticias estatal IRNA de Irán citó a medios iraquíes reconociendo los ataques en Irbil, sin decir dónde se originaron.

El bombardeo de misiles coincidió con las tensiones regionales. Las negociaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear hecho jirones de Teherán llegaron a una "pausa" debido a las demandas rusas sobre las sanciones contra Moscú por su guerra contra Ucrania.

Irán termina negociaciones con Arabia Saudita

Mientras tanto, Irán suspendió sus conversaciones secretas mediadas por Bagdad con el objetivo de calmar las tensiones de años con su rival regional Arabia Saudita, luego de que Arabia Saudita llevara a cabo su mayor ejecución masiva conocida en su historia moderna con más de tres docenas de chiítas asesinados.

Los funcionarios de seguridad iraquíes dijeron que no hubo víctimas por el ataque de Irbil, que dijeron ocurrió después de la medianoche y causó daños materiales en el área. Hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Uno de los funcionarios iraquíes dijo que los misiles balísticos fueron disparados desde Irán, sin dar más detalles. Dijo que los proyectiles eran el Fateh-110 de fabricación iraní, probablemente disparados en represalia por los dos Guardias Revolucionarios asesinados en Siria.

Otro funcionario estadounidense dijo en un comunicado que Estados Unidos condenó lo que llamó un “ataque escandaloso contra la soberanía iraquí y una demostración de violencia”.

Las fuerzas estadounidenses estacionadas en el complejo del aeropuerto de Irbil han sido objeto de ataques con cohetes y aviones no tripulados en el pasado, y los funcionarios estadounidenses culpan a los grupos respaldados por Irán.

El principal comandante estadounidense para Medio Oriente ha advertido repetidamente sobre las crecientes amenazas de ataques de Irán y las milicias respaldadas por Irán contra tropas y aliados en Irak y Siria.

En una entrevista con The Associated Press en diciembre, el general de la Infantería de Marina Frank McKenzie dijo que si bien las fuerzas estadounidenses en Irak han pasado a desempeñar un papel no combativo, Irán y sus representantes todavía quieren que todas las tropas estadounidenses abandonen el país.

Como resultado, dijo, "eso puede desencadenar más ataques”.

La administración Biden decidió en julio pasado poner fin a la misión de combate de EE. UU. en Irak antes del 31 de diciembre, y las fuerzas estadounidenses pasaron gradualmente a desempeñar un papel de asesores el año pasado. Las tropas seguirán brindando apoyo aéreo y otra ayuda militar para la lucha de Irak contra el Estado Islámico.

La presencia de EE. UU. en Irak ha sido durante mucho tiempo un punto álgido para Teherán, pero las tensiones aumentaron después de que un ataque con aviones no tripulados de EE. UU. en enero de 2020 cerca del aeropuerto de Bagdad mató a un alto general iraní.

En represalia, Irán lanzó una andanada de misiles en la base aérea de al-Asad, donde estaban estacionadas las tropas estadounidenses. Más de 100 miembros del servicio sufrieron lesiones cerebrales traumáticas en las explosiones.

Más recientemente, se cree que los apoderados iraníes son responsables de un intento de asesinato a fines del año pasado del primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi.

Y los funcionarios han dicho que creen que Irán estuvo detrás del ataque con aviones no tripulados de octubre en el puesto militar en el sur de Siria, donde se encuentran las tropas estadounidenses. Ningún miembro del personal estadounidense resultó muerto o herido en el ataque.

Al-Kadhimi tuiteó: “La agresión que tuvo como objetivo la querida ciudad de Irbil y sembró el miedo entre sus habitantes es un ataque a la seguridad de nuestro pueblo”.

Masrour Barzani, primer ministro de la región semiautónoma controlada por los kurdos, condenó el ataque. En una publicación de Facebook, dijo que Irbil “no se inclinará ante los cobardes que llevaron a cabo el ataque terrorista”.

