Irán amenazó con matar a un general de EEUU y atacar una base militar

Irán amenazó con asesinar al vicejefe de personal del Ejército de Estados Unidos, Joseph M. Martin, y con atacar y al puesto Fort McNair, en Washington, según dijeron dos altos funcionarios de inteligencia estadounidense a la agencia Reuters.

Los oficiales dijeron que en enero la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos interceptó las comunicaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán en la que se discutía la posibilidad de montar “ataques al estilo del USS Cole” contra el puesto de Fort McNair.

Los iraníes supuestamente se referían al ataque suicida de octubre del año 2000 en el que un bote se detuvo y explotó frente a una embarcación de la Armada en el puerto yemení de Adén, dejando un saldo de 17 marineros estadounidenses muertos.

La inteligencia también reveló amenazas de matar al general Joseph M. Martin y planes para infiltrarse y vigilar la instalación, según los funcionarios, quienes no estaban autorizados a discutir públicamente asuntos de seguridad nacional y hablaron bajo condición de anonimato. El puesto del Ejército, uno de los más antiguos del país, es la residencia oficial de Martin.

Ejército pide seguridad en Fort McNair

Las amenazas son una de las razones por las que el Ejército ha estado presionando por una mayor seguridad en los alrededores de Fort McNair, que se encuentra junto al bullicioso distrito Waterfront recién desarrollado de Washington.

La base militar de McNair es una de las más antiguas en Estados Unidos, con más de 200 años de historia.

Los líderes de la ciudad han estado luchando contra el plan del Ejército de agregar una zona de amortiguación de aproximadamente 250 pies a 500 pies (75 metros a 150 metros) desde la costa del Canal de Washington, lo que limitaría el acceso hasta la mitad del ancho de la vía fluvial transitada corriendo paralelo al río Potomac.

El Pentágono, el Consejo de Seguridad Nacional y la NSA no respondieron o se negaron a comentar cuando fueron contactados por The Associated Press.

Mientras los funcionarios del Distrito de Columbia han luchado contra la seguridad mejorada a lo largo del canal, el Ejército solo ha ofrecido información vaga sobre las amenazas a la instalación.

