Ir al CINE en la nueva normalidad ¿Es seguro?

Han pasado varios meses desde que la cuarentena por Coronavirus provocó que los cines se cerraran, ahora, con la nueva normalidad y reapertura de negocios posiblemente se esté preguntando ¿es seguro ir? El médico nos explica al respecto.

Para comprender si las salas de cine son seguras o no, debe comprender cómo se propaga COVID-19. Las salas de cine son entornos cerrados donde las personas están sentadas durante períodos prolongados de tiempo.

Propagación del virus en el cine

El Dr. Sanjeev Jain, un médico certificado en inmunología y medicina interna dice que el cine es precisamente el tipo de entorno que probablemente desee evitar durante el COVID, ya que una buena ventilación es una parte importante para reducir el riesgo de propagación del virus.

Sin embargo, si todos los demás clientes llevan máscaras desde los comerciales hasta los créditos finales, es posible que las partículas virales no se propaguen dentro del teatro. The Atlantic informa que usar su máscara y no hablar puede reducir las tasas de transmisión en un factor de 50 en comparación con hablar muy alto.

Ir al cine es menos riesgoso que ir al gimnasio o un bar

En el gran esquema de las cosas, ir al cine tiene un riesgo similar a tomar un vuelo en avión de dos horas.

¿Puedo ir al cine?

Ir a los cines durante la pandemia de COVID-19 ciertamente conlleva un riesgo de transmisión, pero las personas deben tomar decisiones en función de sus circunstancias individuales y su tolerancia al riesgo. El teatro puede ser más seguro que su gimnasio local, explica, pero eso no es todo.

También es necesario considerar si uno está en contacto con parientes ancianos o personas con otras afecciones médicas, que tienen un riesgo mucho mayor de complicaciones por COVID-19.

El riesgo varía mucho de una región a otra y de una comunidad específica. Las personas necesitan saber qué tan prevalente es el virus en su comunidad específica para evaluar mejor su riesgo.

Precauciones de seguridad al ir al cine

Mantener una distancia de seis pies y usar una máscara son claramente beneficiosos y es probable que reduzcan el riesgo de transmisión en más del 80%. El Dr. Jain dice que el riesgo de transmisión aumenta drásticamente" cuando las personas se quitan las máscaras para comer y beber en un espacio cerrado. Por lo tanto, es posible que capturar un nuevo lanzamiento no sea una prioridad en tu lista de prioridades durante algún tiempo.

La reducción del riesgo a cero no es práctica ni necesaria, pero es poco probable que la vida vuelva al estado anterior al COVID hasta que se administre ampliamente una vacuna segura y eficaz. Las estimaciones más optimistas para la mayoría de la población que se vacunará es el verano de 2021. Mientras tanto, deberá evaluar qué tan segura podría ser una sala de cine en función de su propia situación.