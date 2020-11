Invitan a hacer el delicioso a un alcalde de Colombia durante video en vivo

Un alcalde de Colombia fue momento de burla al decir en plena transmisión en vivo la famosa frase, el delicioso y ahora es tendencia en redes sociales de toda América Latina; el video está en la página oficial del municipio de Caldas, pero solo el fragmento donde se oye decir la frase antes dicha, está siendo viral.

De acuerdo al famoso youtuber e influencer español AuroPlay, fue quien dio a conocer esta noticia y quien lo hizo viral y según la información, el alcalde bromeado fue del municipio de Caldas, Antioquia, Colombia de nombre Mauricio Cano Carmona, quien al no saber el significado de el delicioso lo leyó en plena transmisión hablando sobre las restricciones por el puente festivo de Halloween.

Alcalde es tendencia por el delicioso

Invitan a hacer el delicioso a un alcalde de Colombia durante video en vivo

La Verdad Noticias logró buscar el video y saber que en medio de una ronda de preguntas que le hacían los ciudadanos al alcalde, se coló una que no le pareció nada chistosa a Mauricio Cano Carmona y que la leyó en voz alta, uno porque no sabía o en ese momento no se acordó de su significado y segundo porque pensó que se trataba de una denuncia.

“Pregunta Alejandro Ramírez: Señor alcalde, un parcerito se va a desplazar a una casa el sábado a las 10 de la noche solo para a hacer el delici... el delicioso”, el alcalde en un principio dudó de de si leer o no la pregunta, pero al enterarse y recordar del significado de esta frase, exhortó al que realizó la pregunta.

El delicioso en México es tener relaciones sexuales

“Bueno Alejandro, la verdad es que les pedimos seriedad”, dijo luego de leerlo, tras este comentario en plena transmisión en vivo hubo gente que criticó lo que Alejandro hizo, aunque otros lo tomaron de broma y lo felicitaron por atreverse ante miles de personas de Colombia y escribir, el delicioso.

Te recomendamos leer: ¿Qué significa hacer el delicioso en México?

Por último, la grabación ya fue replicada en diversos medios de comunicación de casi todo el mundo, así como en páginas de influencers que aprovecharon el momento, unos para exhortar a la población y otros simplemente para informar lo que había ocurrido con el alcalde y del porqué tantos memes en su contra.