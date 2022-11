Investigan muerte de un hombre que fue sometido por la Guardia Civil en España

Un agente le agarra por el cuello y otro se le echa encima para terminar de inmovilizarlo. La escena dura apenas unos minutos y, en un momento dado, se aprecia cómo el joven al que tratan de reducir los dos guardias civiles deja de moverse. "Una manta", pide uno de ellos.

En esos minutos, Carlos, quien contaba con 37 años de edad, está tirado en el suelo, pasa de forcejear y resistirse a quedar inconsciente. Lo que no sabían entonces -ni los agentes ni sus padres- es que había consumido estupefacientes, cannabis y cocaína, algo que se supo después, cuando ya era tarde.

Quien se encontraba grabando era su padre, Ángel Bejarano, quien ha ha difundido a través de su cuenta de Twitter un extracto del vídeo -el original dura 28 minutos- después de que un juzgado de Sevilla haya abierto una investigación a raíz de la denuncia que él y su mujer interpusieron una semana después, cuando Carlos fue dado oficialmente por muerto en el hospital en el que ingresó, ya en coma, después de su detención.

"No son maneras de reducir a nadie", se lamenta Ángel, que recuerda, en conversación con EL MUNDO, cómo fue él mismo el que marcó el 062, el teléfono de emergencias de la Guardia Civil, para que acudieran a su domicilio a calmar a su hijo, ya que éste mostraba una inusitada agresividad.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, este caso de brutalidad policial no es aislado, se suma a otro en donde fueron suspendidos unos policías de Arkansas tras ejercer brutalidad en un hombre detenido. Uno de ellos le golpea su cabeza contra el suelo, otro le da patadas en el cuerpo y el tercero ayuda a mantenerlo inmóvil.

Estos fueron los hechos que desencaderon la brutalidad policiaca

Sucedió el 12 de septiembre, en torno a las 20.20 horas, según relata la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, y cuando los guardias civiles se presentaron, respondiendo a la llamada de auxilio de los padres, Carlos también se enfrentó a ellos de forma violenta.

En ese momento, cuentan los padres y denunciantes, los agentes le tiraron al suelo y usaron "defensas metálicas plegables" y, acto seguido, "le comprimieron el cuello y el tórax de tal manera que, como consecuencia de ello, nuestro hijo Carlos tuvo una parada cardiorrespiratoria" que le provocó, finalmente, el fallecimiento.

Por si fuera poco, Ángel y su esposa señalan también la "eternidad" que tardó en llegar la ambulancia que los propios guardias civiles reclamaron al comprobar que Carlos había dejado de respirar y, cuando por fin llegó, "no estaba medicalizada y tuvieron que pedir otra". Entretanto, los propios guardias, según se puede ver también en el vídeo original, le practican la maniobra de reanimación sin resultado.

Te puede interesar: Investigan a policías que no ayudaron a Margarita Ceceña, mujer quemada viva

"Me di cuenta de que le habían pegado de forma brutal": señala el padre

"Mi hijo estaba perfectamente, pero no sabíamos que había tomado alguna droga"

La denuncia tiene fecha de 19 de septiembre, exactamente siete días después de que ocurrieran los hechos y una vez que los médicos constataron la muerte cerebral de Carlos tras practicarle una resonancia.

"En ese momento no sabes qué hacer", explica Ángel, que sí tuvo el reflejo de ponerse a grabar toda la escena con su teléfono móvil. De hecho, en un momento de la grabación se escucha cómo le preguntan si estaba grabando y él responde que "ya no".

"Me di cuenta de que le habían pegado de forma brutal" y, una vez visto el informe médico del hospital, añade, no le cabe duda de que la muerte de su hijo fue producto de la intervención de los agentes del instituto armado. "Mi hijo estaba perfectamente, pero no sabíamos que había tomado alguna droga", apunta.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram