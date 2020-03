Investigan a expresidente colombiano por la compra de votos a favor de Iván Duque

La Fiscalía General de Colombia anunció este sábado que nunca tuvo en su poder una serie de grabaciones en las que el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe se ve involucrado en la supuesta compra de votos a favor de Iván Duque para las elecciones presidenciales de 2018.

Francisco Barbosa, Fiscal General de Colombia, explicó a los medios de comunicación que dichos audios que revelan la supuesta compra de votos a favor de Iván Duque fueron encontrados tras una inspección policial.

#ATENCIÓN #Fiscalía General nunca tuvo en su poder audios de interceptaciones hechas en el proceso por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar. Este material siempre estuvo en la #Dijin de la #Policía. Así lo anunció el Fiscal General, Francisco Barbosa, en rueda de prensa. pic.twitter.com/WGvUIUpPgf — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 14, 2020

"Jamás, ni el director de la Policía Nacional, ni el director de la Dijin (Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional) me informaron que tenían esos audios. Fue la Fiscalía, la que luego de realizar un inspección judicial a la Sala Técnica de Comunicaciones de la Dijin, logró recuperar las comunicaciones", dijo Barbosa en una rueda de prensa.

¿Qué dicen los audios que ligan a Uribe en la compra de votos a favor de Duque?

En una conversación con el empresario ganadero José Guillermo Hernández, asesinado en mayo de 2019 en Brasil, se escucha como el inversionista asegura "ser el eje de una operación de compra de votos en la costa norte para el hoy presidente Duque, por orden del expresidente y senador Álvaro Uribe", reveló un periodista al portal "La Nueva Prensa".

El escándalo que ha sido llamado en Colombia como "ñeñepolítica", logró que la Suprema Corte de Justicia de ese país abriera una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe por dichos señalamientos.

La Fiscalía General de Colombia emitió un comunicado luego de la filtración de audios a la prensa.

De acuerdo con los medios locales, los audios salieron a la luz gracias a una investigación que se llevaba en torno al empresario ganadero desde 2015, luego del asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez en 2011, hijo del prestamista colombiano Carlos Rodríguez.

Sin embargo, dichos audios nunca llegaron a manos de la Fiscalía y permanecieron en la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, tal como lo denunció el Fiscal General a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa.

Por ello, el senador Jorge Robledo acusó al ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez de no haber actuado conforme a la ley por no haber abierto una investigación desde 2018.

"Esto estaba en poder de la Fiscalía desde junio de 2018 y fue ocultado dos años sin la menor duda por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y creo que por él mismo en persona, porque es difícil creer que un asunto de tanta gravedad no hubiera pasado por sus manos", denunció Robledo a EFE.