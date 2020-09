Investigación de productos de AmazonBasics revela graves problemas de seguridad

A principios de este año, Amazon fue sorprendido usando datos de revendedores de terceros para elegir categorías de productos a las que apuntar para su línea de productos Amazon's Choice, a pesar de afirmar que nunca se involucró en esta práctica. Ahora, los resultados de una investigación de seguridad de meses de duración sugieren que al menos algunos de los productos AmazonBasics de la empresa tienen serios problemas de seguridad y que Amazon no ha sido diligente para solucionarlos.

Un nuevo informe de CNN analiza varios casos de fallas espectaculares de los productos AmazonBasics, algunos de los cuales resultaron en lesiones o daños importantes a la propiedad. Después de revisar miles de revisiones publicadas desde 2016, la publicación concluyó que al menos 1,500 revisiones que cubren más de 70 productos han discutido casos de productos que explotan, se incendian, se derriten, humean, causan fallas eléctricas o representan un riesgo.

Amazon sigue teniendo 30 artículos que varios clientes calificaron como un riesgo

Problemas para Amazon

Esto se espera hasta cierto punto y podría juzgarse como nada más que un reflejo de la popularidad de los productos de AmazonBasics. Pero CNN encontró más de 30 artículos que todavía estaban a la venta en la compañía después de que tres o más clientes publicaran comentarios que indicaban que el producto presentaba riesgo de incendio y debía retirarse del mercado. Amazon eliminó 11 productos más durante el curso de la investigación de CNN, pero aún no ha tomado medidas con respecto a los otros 30. Los problemas parecen un poco peores que el promedio de fallas:

El mismo panel dentro de un microondas se incendia, los cables USB se derriten o se queman a pesar de que no hay desgaste visible o uso excesivo, y la pintura de los calentadores de patio al aire libre se incendia. Los consumidores alegaron que los artículos funcionaron mal la primera vez que los conectaron. Otros dijeron que los dispositivos electrónicos no estaban en uso cuando comenzaron a funcionar mal.

Envíe suficientes cables USB y eventualmente enviará uno defectuoso, pero enviar un calentador con pintura inflamable no es el mismo tipo de error en absoluto. La cantidad correcta de inflamabilidad que debe tener su calentador de espacio es cero. Si no puede encontrar una manera de hacer que la pintura no se incendie, no la pinte. El metal desnudo es un acabado infinitamente preferible al "negro de carbón".

Los informes de CNN dejan en claro que las quejas y preocupaciones sobre esta marca de productos de Amazon se han ido acumulando durante algún tiempo.

