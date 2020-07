Inundaciones de India causan estragos en los animales salvajes

Las devastadoras inundaciones en el noreste de la India han matado a docenas de animales salvajes, incluidos los raros rinocerontes de un cuerno y alrededor del 60 por ciento del Parque Nacional Kaziranga en el estado de Assam está bajo el agua.

El sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO es el hogar de la mayor población mundial de rinocerontes con un solo cuerno, 16 de los cuales han muerto en las inundaciones. Las autoridades del parque dicen que el cambio climático y la construcción de presas han empeorado sus efectos.

Las inundaciones masivas y los deslizamientos de tierra provocados por semanas de lluvias han afectado a millones de personas en el sur de Asia a medida que los países regionales luchan por frenar el rápido brote de Covid-19 y reiniciar las economías.

"La gente en Bangladesh, India y Nepal se ve envuelta en un triple desastre de inundaciones, el coronavirus y una crisis socioeconómica asociada de pérdida de medios de vida y empleos", secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) Jagan Chapagain dijo.

Casi la mitad del país está actualmente bajo las inundaciones con más de 119 víctimas reportadas y cientos de miles de familias desplazadas a más tardar y según el Ministerio de Gestión y Socorro de Desastres de Bangladesh, cerca de 5 millones de personas se han visto afectadas en 31 del total de 64 distritos del país, incluidos más de 1 millón que permanecen aislados y rodeados de inundaciones.

Bangladesh, India y Nepal sufren inundaciones monzónicas de junio a septiembre de cada año, pero este año es diferente, ya que llega en el punto álgido de la pandemia de Covid-19.

"Esta será la peor inundación en una década", dijo el jefe del Centro de Previsión y Advertencia de Inundaciones de Bangladesh, Arifuzzaman Bhuiyan.

Las autoridades dijeron que la avalancha de agua de las colinas a través de las fronteras indias ha empeorado la situación. Según los informes, las inundaciones causaron daños generalizados a la vivienda, los cultivos, las carreteras y las autopistas en vastas zonas del país.

Muerte de personas por inundaciones en India

En el estado de Assam, en el noreste de India, las inundaciones han matado a 102 personas y han afectado gravemente a más de 5,6 millones hasta el martes, y no ha habido alivio en la situación.

"No ha habido ninguna mejora en la situación climática, que es precisamente la razón por la cual las aguas no retroceden por completo. Algunas veces retrocede en ciertos lugares, pero nuevamente la situación se vuelve sombría a medida que continúan las lluvias", dijo Mandira, gerente de proyecto en el desastre del estado de Assam. Autoridad Administrativa (ASDMA).

El aumento del agua ha erosionado carreteras, terraplenes, alcantarillas, puentes y en algunos lugares provocó erosiones de la tierra.

Mientras tanto, más del 95 por ciento del parque nacional Kaziranga, un sitio del patrimonio mundial del sitio del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), permanece sumergido en las aguas de las inundaciones. Funcionarios de vida silvestre dijeron que al menos 123 animales salvajes murieron en las inundaciones y otros 150 fueron rescatados.

Las inundaciones también han causado estragos en el estado oriental de Bihar, donde más de 2.4 millones de personas fueron afectadas y 32 fueron asesinadas.

Las inundaciones en curso han afectado a 765 panchayats (aldeas) y se han extendido en 93 bloques de 11 distritos, y siete ríos fluían por encima de la marca de peligro en 24 puntos en 15 distritos de Bihar, según el Departamento de Gestión de Desastres de Bihar (BDMD).

El vecino país Nepal también sufrió el impacto de las inundaciones, con 110 personas muertas y 50 aún desaparecidas en las crecientes aguas y deslizamientos de tierra, mientras que más de un millón de personas se desplazaron.

Inundaciones y más casos de coronavirus

A medida que las inundaciones devastaron franjas de países del sur de Asia en las últimas semanas, los crecientes casos de Covid-19 también han puesto a estos países en alerta máxima.

El funcionario de alto rango del Ministerio de Salud de Bangladesh, Nasima Sultana, dijo en una sesión informativa el miércoles que se reportaron 3,009 casos nuevos y 35 muertes más, lo que eleva el número de muertes a 3,035 y el total de casos a 232 mil 194.

India ha sido testigo de un fuerte aumento de casos diarios en las últimas semanas, lo que aumenta el temor a una crisis prolongada.

India se ha convertido en la tercera nación más afectada del mundo en términos de infecciones después de Estados Unidos y Brasil, en plenas inundaciones.

Con 768 muertes de noticias y 48 mil 513 casos positivos reportados el miércoles, el recuento total del país ha cruzado la marca de 1.5 millones, alcanzando 1,531,669, según el ministerio federal de salud. La cifra de muertos alcanzó los 34.193.

En una entrevista con Al Jazeera, Ramanan Laxminarayan, director del Centro de Dinámica, Economía y Política de Enfermedades, con sede en Washington, dijo: "Van a ser unos meses difíciles por delante, pero efectivamente no hay freno para el virus, y no lo hago. "No espere una disminución por bastante tiempo".

Mientras tanto, el gobierno nepalí informó el miércoles 210 nuevas infecciones, lo que eleva el total a 19,273 con un número de muertos de 49.

Los gobiernos lanzaron operaciones de rescate e impusieron nuevas restricciones, mientras se esfuerzan por revivir las economías fuertemente golpeadas por la pandemia durante los últimos seis meses.

Debido al grave problema de la tala de agua, las actividades en el distrito comercial de Motijheel, en Bangladesh, se han visto gravemente afectadas, y muchos empleados de oficina, comerciantes y trabajadores se han retrasado en sus horarios diarios.

Como siempre, los rickshaws surgieron como un medio de alivio en muchas áreas de Dhaka con agua. Las principales áreas de la ciudad parecían menos pobladas ya que las personas también preferían quedarse en el interior debido a la pandemia de Covid-19.

El ministro del estado de Bangladesh para la gestión de desastres y socorro, el Sr. Enamur Rahman, dijo que habían apresurado a los equipos de las fuerzas de respuesta a desastres para llevar a cabo el rescate, distribuir materiales de socorro y supervisar los centros donde las familias afectadas por las inundaciones se han refugiado.

El primer ministro, Sheikh Hasina, ha pedido a los funcionarios que permanezcan alertas para hacer frente a las inundaciones que han sido un golpe adicional en un momento en que el país está sintiendo la severa pizca de la pandemia de Covid-19.

Además, para sofocar la propagación del virus, el gobierno ha extendido sus medidas de restricción a las actividades y movimientos públicos en la capital Dhaka y en otras partes del país hasta el 3 de agosto.

Evacuación en la India

En India, el gobierno del estado de Assam ha establecido centros de ayuda en casi todos los distritos inundados para proporcionar refugio a la población afectada.

Según ASDMA, el agua de la inundación ha inundado hasta ahora 5.304 aldeas, dañando las tierras de cultivo de más de 259.899,44 hectáreas en los últimos 37 días.

"En las áreas afectadas por las inundaciones, hay alrededor de 384 equipos conjuntos de equipos de respuesta a desastres estatales y nacionales que llevan a cabo esfuerzos de rescate y socorro. Hasta ahora, 81.012 personas fueron evacuadas y actualmente se han establecido 615 campamentos de socorro para las personas afectadas", dijo Mandira. dijo.

En el estado de Bihar, se desplegaron tres helicópteros de la fuerza aérea india en las zonas afectadas por las inundaciones de Gopalganj, Darbhanga y East Champaran para arrojar alimentos secos a las personas afectadas, y las autoridades dijeron que la distribución de socorro a través de botes y otros medios continuaría en las áreas sumergidas.

Las autoridades han establecido 29 campamentos de socorro y 703 cocinas comunitarias improvisadas para proporcionar refugio y alimentos a las personas afectadas.

Veinticinco equipos de la fuerza nacional de respuesta a desastres (NDRF) y la fuerza estatal de respuesta a desastres (SDRF) se han desplegado en las áreas afectadas por las inundaciones para llevar a cabo esfuerzos de rescate.

Mientras tanto, para frenar la propagación del virus, el gobierno indio ha decidido extender las restricciones existentes sobre las limitadas operaciones de vuelos nacionales y límites en las tarifas aéreas hasta el 24 de noviembre, y el gobierno local en el estado oriental de Bengala Occidental de la India anunció el martes una extensión en cierre parcial hasta el 31 de agosto.

South Asian countries struggle to mitigate impacts of devastating floods, surging COVID-19 cases https://t.co/45jBAxVVsR — NNN NEWS (@NNNNEWS9) July 29, 2020

Para Nepal, el Banco Mundial advirtió en un informe que su casi un tercio de la población que está justo por encima de la línea de pobreza ahora corre el riesgo de caer por debajo de la línea debido a la pérdida de sus medios de vida.

Para reiniciar gradualmente la economía, el gobierno de Nepal primero decidió relajar el bloqueo para 44 sectores a principios de mayo, abrió la mayoría de los sectores para operar a principios de junio y finalmente decidió terminar el bloqueo por completo el 20 de julio con algunas restricciones restantes.

El primer ministro nepalí, KP Sharma Oli, ordenó a las autoridades que intensifiquen las operaciones de rescate y socorro luego de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, dijo a Xinhua un ayudante clave del primer ministro.

El informe del Banco Mundial también dijo que las perspectivas económicas de Nepal son inciertas.

El ex ministro de Finanzas de Nepal, Ram Sharan Mahat, dijo a Xinhua recientemente que las mejoras en algunos de los indicadores económicos están en gran medida guiadas por las circunstancias en lugar de la política realizada por el gobierno de Nepal. "No veo que el país tendrá una mejora notable en el desempeño económico en el corto plazo", dijo.