Intentó matar a su ex esposa y la hija de esta la salva y lo deja paralítico en E.U

Un tribunal de Estados Unidos, ha negado la libertad bajo fianza a un sujeto identificado como Henry Frank, de 65 años de edad, quien es una capitán retirado de la Marina, que quedó paralítico cuando intentó matar a su ex esposa.

El sujeto, fue arrestado a principios de mes en Virginia Beach, en el estado de Virginia, por ser acusado de provocar heridas agravadas y allanamiento de morada con la intención de cometer un delito grave.

El atacante, es residente de Florida, entró a la fuerza en la casa de la hija de su ex esposa, y atacó a las dos mujeres con un instrumento metálico y cuando comenzó a golpear a su ex pareja, la hija de ésta tomó un arma de fuego y le disparó al hombre provocándole una lesión en la columna vertebral.

Las autoridades dictaminaron que la joven, disparó el arma en defensa propia.

Debido a su estado de salud, esta semana se llevó a cabo una audiencia en la que el procesado, se “presentó” desde una videoconferencia desde la cama del hospital de la cárcel en la que está.

Su defensa, pidió libertad bajo fianza, con el argumento de que en la prisión no puede recibir la atención adecuada. Pero la Fiscalía decidió que pese a que no puede cerrar el puño de la mano y no volverá a caminar, sigue siendo un peligro para la sociedad y temen que pueda escapar.

Así mismo, se logró descubrir que el sujeto, viajó de Florida a Virginia y ya había elaborado un plan para matar a la mujer anteriormente. Intentó no dejar rastro, pues usó varios autos y celulares.