Intentan ENVENENAR al presidente de Túnez; el ataque afectó a su asistente

El presidente de Túnez, Kais Saied, sobrevivió a un intento de envenenamiento, confirmó el jueves la oficina presidencial luego de múltiples reportes de medios locales.

El intento de envenenamiento, reportado por la agencia de noticias AP, llegó hasta el Palacio Presidencial en Cartago, la capital del país africano, en un paquete que no contenía ningún mensaje escrito.

El mandatario no alcanzó a recibir el paquete, que fue abierto por la asistente principal en el palacio presidencial, Nadia Akacha, cuyo estado de salud comenzó a deteriorarse, pero luego se estabilizó.

"De repente se sintió débil, casi perdió la vista y le dio un dolor de cabeza por migraña", dijo la oficina del Presidente en su comunicado.

Quisiero envenenarlo con ricina

Según varias fuentes tunecinas, la sustancia del paquete postal enviado a la Presidencia es la ricina, que es un veneno muy tóxico, económico y fácil de preparar. Si se inhala, la ricina es mucho más tóxica que la inyectada o ingerida, y unos pocos miligramos son suficientes para causar la muerte.

Akacha fue enviada al hospital militar de Túnez y el paquete fue trasladado por un servicio especial del Ministerio de Interior para su posterior análisis, según el comunicado.

El intento de envenenamiento contra Kais Saied se produce en medio de tensiones políticas, disputas sobre un nuevo gabinete y protestas sociales generalizadas que han sacudido al país desde mediados de enero.

Según informes de prensa, un empresario ofreció 20.000 dinares tunecinos como soborno a un panadero que abastece de pan a la Presidencia, por poner veneno dentro de la masa especial ordenada por la Presidencia. El trabajador reveló a las unidades de seguridad el esquema.

Este no es el primer intento de envenenamiento contra el presidente Saied. En agosto de 2020 se informó sobre un complot para intentar asesinarlo con el mismo método. Las autoridades dijeron que no quisieron informar sobre el segundo intento el día que ocurrió para no esparcir el pánico. La Verdad Noticias.

