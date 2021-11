Intensa pelea contra Yuliana Peniche y Parejita López en Inseparables.

Inseparables nos ha hecho ver lo mejor de las parejas y también lo peor, como en los últimos días en donde Gualy Cárdenas tuvo un fuerte enfrentamiento contra Yuliana Peniche y su esposo Parejita López. Todo comenzó en una controversial dinámica que desató la furia de los integrantes de la casa ya que debían confesar puntos negativos de sus compañeros.

Cuando el conductor Diego de Erice preguntó a todos los participantes quién era la pareja que menos compatibilidad tenía, la mayoría opinó que Yuli y Pare, por lo que la guapa actriz se lo tomó muy personal al escuchar que el esposo de Jimena Longoria le pidió al jugador de fútbol que se buscara alguien “más alegre”, insinuando que no “vibraban en la misma frecuencia”.

Naturalmente, Yuliana se molestó y le respondió que ella no se metía con ellos y que nunca le llegaría a recomendar a Jimena que se “buscara a alguien más alto”, opinión que desató la ira de todos al hablar de una característica física. Desde ahí las parejas de Inseparables se empezaron a poner incómodas y un ambiente hostil se desató.

Pelea de Gualy y Yuliana Peniche

Los famosos tuvieron un encontronazo que mantuvo al público al filo de sus asientos y dividió opiniones, aunque en la cuenta oficial de Instagram observamos que los fans están en contra de Gualy Cárdenas por su comentario desatinado, mientras que defienden a capa y espada a la rubia actriz.

Por su parte, el influencer utilizó sus redes sociales para aclarar que ya pidió disculpas a Yulianna y el asunto está resuelto pero el odio no ha dejado de llover en su Instagram.

En redes sociales la actriz y el futbolista no se han pronunciado al respecto y únicamente han dejado ver que siguen juntos y más enamorados que nunca, desmintiendo las palabras de sus compañeros, quienes supuestamente piensan que no son compatibles y que no deberían estar juntos.

Además y los seguidores del programa de Televisa están hartos de la actitud egocéntrica de Gualy Cárdenas, Jimena Longoria, Potro Caballero y Estefanía Ahumada, quienes al ir a la cabeza han presumido constantemente que son inamovibles, olvidando que ellos también han estado en los números bajos de la tabla.

¿Cuándo transmiten Inseparables?

La Verdad Noticias informa que, el reality show de transmite de lunes a jueves a través de Canal Cinco en un horario de ocho a diez de la noche y promete ponerse cada vez más dramático pues comienza la hipocresía y el complot en Inseparables 2021.

El día de hoy saldrá expulsada la sexta pareja, dejando dentro de la casa a siete que harián todo lo posible por triunfar para llevarse a casa dos millones de pesos. Actualmente se notan las alianzas dentro del reality show, lo cual ha divido opiniones en redes sociales.

