Insultar a alguien en línea podría significar un año en la cárcel en Japón

Los ciberacosadores en Japón ahora podrían enfrentar hasta un año de prisión, ya que el gobierno toma medidas enérgicas contra el abuso en línea luego del suicidio de un luchador profesional de 22 años y estrella de telerrealidad que fue acosado en las redes sociales.

El jueves entraron en vigor nuevas sanciones por abuso público como parte de una ley revisada, que permite multas de hasta 300.000 yenes (2.200 dólares) desde los 10.000 yenes anteriores y sentencias de prisión de hasta 12 meses en comparación con los 29 días anteriores.

Las nuevas restricciones en el internet

Hana Kimura tenía 22años cuando se quitó la vida tras haber recibido #Ciberbullying a través de sus redes sociales. Pasaba por una depresión desde hace semanas por mensajes de odio a través de las #RedesSociales por a una discusión con un participante del reality #TERRACEHOUSE pic.twitter.com/QGniyB6wb1 — Pasaporte a la Verdad (@davidnesher) July 7, 2022

“Es importante tratar de erradicar el tipo de insultos crueles que a veces incluso han llevado a la gente a la muerte”, dijo el martes a los periodistas el ministro de Justicia, Yoshihisa Furukawa. “La revisión de la ley no limita injustamente la libertad de expresión”.

La Federación de Colegios de Abogados de Japón se expuso al cambio a la ley, diciendo que podría amenazar la crítica justificada y la libertad de expresión.

El Ministerio de Justicia dijo en una sesión de preguntas y respuestas en su sitio web que la ley no se usaría para castigar las críticas públicas a los políticos. También dijo que las medidas más estrictas no afectarían su definición de abuso: "mostrar desprecio por alguien, sin base de hecho, de una manera que podría llegar a conocimiento de un número no especificado o de un gran número de personas".

Japón introdujo una pena de prisión de hasta un año por insultos en línea, que entró en vigor hoy



Esta represión contra el ciberacoso se produjo después de un empujón de la madre de la estrella de telerrealidad Hana Kimura, pic.twitter.com/Wp4sRuCW9T — WilkinMeta (@wilkinmeta) July 7, 2022

Al menos dos personas, ambos hombres, fueron remitidos a los fiscales por el incidente, y uno de ellos recibió una multa de 9.000 yenes después de instarla repetidamente a morir.

En otro caso este año, un hombre fue acusado de abuso en línea de Takuya Matsunaga, quien se convirtió en una figura pública en un caso judicial contra un conductor anciano que golpeó y mató a su esposa y su hijo pequeño. Los procedimientos judiciales para identificar a los abusadores anónimos se simplificaron con un cambio legal el año pasado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!