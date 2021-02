Instan a RETRASAR segunda dosis de vacuna Pfizer por ALTA eficacia de la primera

La segunda dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer Inc podría retrasarse para cubrir todos los grupos prioritarios, ya que la primera es altamente protectora, dijeron dos investigadores de Canadá en una carta publicada en el New England Journal of Medicine.

La vacuna tuvo una eficacia del 92,6% después de la primera dosis, dijeron Danuta Skowronski y Gaston De Serres, según un análisis de los documentos presentados por el fabricante de medicamentos a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

Estos hallazgos fueron similares a la eficacia de la primera dosis del 92,1% informada para la vacuna mRNA-1273 de Moderna Inc, según la carta del miércoles.

Pfizer ha dicho que aún no han evaluado estos regímenes de dosificación

¿Qué ha dicho Pfizer respecto a esta dosificación de su vacuna?

Se informó a La Verdad Noticias que, en su respuesta, Pfizer dijo que los regímenes de dosificación alternativos de la vacuna aún no habían sido evaluados y que la decisión residía en las autoridades de salud.

Algunos países, que lidian con suministros bajos, están buscando patrones de dosificación o volúmenes que difieren de cómo se probaron las vacunas en los ensayos clínicos.

Existen diferencias sobre los méritos de tales estrategias, y algunos argumentan que la urgencia de la pandemia requiere flexibilidad, mientras que otros se oponen a abandonar los enfoques basados en datos en aras de la conveniencia.

Skowronski y De Serres advirtieron que puede haber incertidumbre sobre la duración de la protección con una sola dosis, pero dijeron que la administración de la segunda dosis un mes después de la primera proporcionó "pocos beneficios adicionales a corto plazo".

Pfizer recomienda aplicar la segunda dosis de la vacuna 21 días después de la primera.

Skowronski trabaja en el Centro de Columbia Británica para el Control de Enfermedades, mientras que De Serres es del Institut National de Santé Publique du Québec.

En Gran Bretaña, las autoridades han dicho que los datos respaldan su decisión de pasar a un programa de dosificación de 12 semanas para la vacuna COVID de Pfizer. Tanto Pfizer como su socio BioNTech han advertido que no tenían pruebas para demostrarlo.

La vacuna de Pfizer está autorizada para tomarse con 21 días de diferencia. La FDA de EE. UU. y la Agencia Europea de Medicamentos se han ceñido al intervalo probado en los ensayos.

