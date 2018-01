Instagram, la imágen del día.

How about you and me sitting here, talk about life and dreams? @beautifulhotels @canavesoia . . #sassychris1 #sassychris1santorini #greece #canavesoia #santorini #oia #jacuzzi #sunrise #balcony #roomwithaview #aplacetoremember .

A post shared by Christina Tan (@sassychris1) on Jan 25, 2018 at 3:32am PST