Inspectores DECOMISAN mercancía de un abuelito en calles de Oaxaca (VIDEO)

De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias, un hombre de 85 años de edad perdió toda la mercancía que vendía en la vía pública; varios inspectores municipales de Oaxaca decomisaron las sillas y varios testigos intentaron impedir el hecho pero nada pudieron hacer.

Un ciudadano compartió un video en redes sociales en el que expone cómo los empleados del Ayuntamiento suben a una camioneta oficial las sillas de madera que el mismo abuelito fábrica para poder venderlas en las calles.

“El señor se gana el pan de cada día, estos son sus muebles, sus sillitas, y ahora tiene que pagar una multa para poder rescatarlas”, dice el joven mientras enfoca al hombre de la tercera edad, quien dice tener una discapacidad auditiva.

“Estos son los inspectores del municipio de Oaxaca”, indica.

Los presentes intentaron ayudar al señor pero nada pudieron hacer

Abuelito se queda sin nada en Oaxaca

En la videograbación cuestiona a los trabajadores por sancionar y decomisar la mercancía al hombre y no a los comerciantes ambulantes que obstruyen las calles.

Mientras el ciudadano denuncia el hecho, el octogenario sólo se queda observando cómo sus sillas se van en la unidad.

“Es triste la situación que vive esta persona de la tercera edad, ¿por qué no a los vendedores ambulantes? No les hacen nada, tal pareciera que gozan de un privilegio, esta persona de la tercera edad ya no oye y le han decomisado sus muebles”, comenta el muchacho.

El video generó el descontento de las redes sociales, pues los usuarios afirmaron que el anciano ya no puede ganarse la vida de otra manera, además de ser un trabajo honrado.

También mencionaron que será difícil que pueda pagar la multa que le impusieron para liberar su mercancía.

TE PODRÍA INTERESAR: Policías decomisan mercancía a tortillero en Yucatán (Video)

Aún se desconoce si el hombre de la tercera edad pudo recuperar sus artículos.