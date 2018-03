Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Insólito! Joven es operado por el gran tamaño de sus genitales. Algo inimaginable ha sucedido, pues luego de vivir por muchos años con una pesadilla entre sus piernas, se ha podido librar de eso, ya que el joven originario de Kenia, se pudo deshacer de su pene que tenía un tamaño súper descomunal.

Así lo informaron médicos especialistas del Hospital Jaramogioginga Odinga, en Kisumu, la tercer ciudad más populosa de, donde fue atendidode 20 años. Este joven tenía un miembro de aproximadamente un metro de largo y sus testículos pesaban al menos cinco kilos. Con estas proporciones este hombre no podía llevar una vida normal, ya que le era imposible sentarse, caminar o pararse normalmente.Según el testimonio del keniano, sus problemas comenzaron cuando tenía 10 años. Sus testículos fueron creciendo rápidamente, al grado que en poco tiempo tuvo que abandonar la escuela y sus actividades públicas ya que era víctima de constantes burlas. Pero este no era su problema principal ya que las molestias y fuertes dolores eran las que verdaderamente atormentaban su vida y fue gracias a un vecino que su caso se hizo público y pudo ser ingresado al quirófano para mejorar su calidad de vida. Por supuesto el tamaño de los genitales del joven no son naturales y fue causado por una enfermedad denominada "" o "". El linfedema es una tipo de inflamación que ocurre cuando se acumula un líquido que contiene glóbulos blancos producto de un daño en el sistema linfático. Luego de la operación, Horace Owiti Opiyo dijo que se sorprendió cuando sintió su cuerpo tan liviano. Ahora el joven puede tener una vida normal ya que su pesadilla al fin se ha ido.Con información de La Prensa.