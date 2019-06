Inseminó artificialmente a más de 11 pacientes con su propio esperma en Canadá

El órgano regulador de la salud en Ontario, Canadá, retiró la licencia médica al especialista de fertilidad Bernard Norman Barwin, quien usó su propio esperma para inseminar a más de 11 pacientes; usó semen diferente al que se tenía previsto en otras de sus pacientes.

Norman Barwin, tiene hoy 80 años y no asistió a la audiencia en su contra , ya que a través de sus abogados, se declaró culpable.

Además de revocarle la licencia médica, el comité disciplinario, ordenó al especialista, pagar una multa de 10 mil 730 dólares en un plazo no mayor a 30 días. El comportamiento y las acciones del médico, fue calificada como “repugnante” y “reprochable” durante la audiencia a la que no asistió; también, se consideró “vergonzoso” que no asistiera para enfrentar a las víctimas.

Algunas de las mujeres que fueron pacientes de este especialista, descubrieron que sus hijos, solo eran medios hermanos pese a que pidieron al mismo donante de esperma.

En otros casos, los hombres notaron que sus hijos que habían criado, no eran “biológicamente” suyos.

Una de las pacientes dijo: “me sentí sucia, casi como si me hubiera violado”.

En una declaración escrita, un hombre, padre de uno de los hijos “inseminados”, dijo sentirse devastado por esta situación.