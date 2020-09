Inmobiliarias en Argentina son denuncias ante la AFIP por evasión

El problema con las inmobiliarias en Argentina es una constante, ya que muchas de ellas no cumplen con lo estipulado, la mayoría de estos negocios no entrega a los inquilinos un comprobante válido ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que cada tres días una de estas empresas es denunciada por evasión.

Una de las recomendaciones de los distintos organismos que asesoran y engloban a las personas que alquilan en la Argentina es la de radicar la correspondiente denuncia ante la entidad estatal, en caso de detectar algún incumplimiento de este estilo. Según datos oficiales, cada tres días se recibe en la AFIP una acusación por falta de comprobantes, evasión impositiva o previsional.

Cabe destacar que muchas de las denuncias ante la AFIP culminaron con denuncias penales, multas, sumarios o clausuras.

Desde el 1 de enero de 2018 al 24 de agosto de este año, la AFIP recibió 325 denuncias por evasión contra las inmobiliarias. Las infracciones fueron: no emisión de facturas; falta de éstas o de recibos así como pagos en negro; evasión impositiva y previsional o faltas mixtas.

Muchos podrían pensar que se radicaron acusaciones y no se hizo nada. Desde la entidad aseguraron que se hicieron 142 inspecciones a partir de ellas, además de fiscalizaciones en curso, investigaciones, así como Órdenes de Intervención (OI), que constituyen la notificación del inicio de una inspección fiscal practicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Inmobiliarias incumplen normas establecidas por la AFIP

Los distritos que recibieron denuncias contra inmobiliarias son Bahía Blanca (15), Comodoro Rivadavia (4), Córdoba (41), Junín (12), La Plata (54), Mar del Plata (18), Mendoza (24), Mercedes (20), Neuquén (19), Posadas (26), Resistencia (12), Río Cuarto (5), Rosario (25), Salta (30), San Juan (2), Santa Fe (5), Tucumán (13).

De esos lugares, sólo en cinco no se encontraron pruebas de evasión y en diez casos hubo sanciones como ajustes impositivos y actas de comprobación por no emitir comprobantes o no aceptar medios de pago electrónicos que derivaron en multas.

