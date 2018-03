Injusticia: el drama de la maestra que le escribió la carta a Messi

Agencias / Diario La Verdad Argentina.- En 2016,Yohana Fucks le pidió al mejor futbolista del mundo que no renuncie a la Selección argentina. Ahora denuncia que desde noviembre hay irregularidades en el pago de los salarios. En los últimos dos meses, cobró apenas la mitad.

No tengo ni para pagar el teléfono. En casa hay otro salario, pero yo hago dedo para ir a la escuela, busco el modo de ahorrar un mango”.

Yohana Fucks escribe carta a Lionel Messi

“Por más amor y dedicación que ponga en mi trabajo, jamás tendré de mis alumnos esa maravillosa fascinación que sienten por alguien como vos”, escribió en aquella ocasión.

La frase la pronuncia, maestra suplente de una escuela de Paraná, Entre Ríos. Su nombre recorrió el país entero hace poco más de un año, cuando Lionel Messi había decidido renunciar a la Selección tras la derrota por penales en la final de la Copa América ante Chile.La docente le escribió al ídolo una “carta abierta” que se viralizó en las redes sociales y hasta fue leída poren ShowMatch. Ahora, su drama es otro: desde hace meses hay irregularidades, demoras y graves errores en la liquidación de los sueldos docentes. Hace poco más de un año, Yohana escribió un mensaje que dio vuelta al país, dirigido al astro. Probablemente el regreso dea la Selección poco tuvo que ver con esa carta, pero sin dudas el texto fue muy emotivo.

Aquel texto permitió conocer parte de la historia de la docente. Yohana vive en Viale, una localidad entrerriana ubicada a unos 60 kilómetros de Paraná, donde trabaja en una escuela como maestra suplente.

Tras conocerse el texto, hizo declaraciones a innumerable cantidad de medios, donde más allá de hablar de la carta, trató de marcar su sensación respecto a la educación en general. Hoy su realidad es distinta.

Desde hace meses tiene problema con el cobro de su sueldo, que afecta a miles de maestros de la provincia.

“Desde noviembre que cobramos mal, con irregularidades. Es masivo y son descuentos de mucha plata”. El drama que comenzó varios meses atrás está vinculado, según describe, a modificaciones en la liquidación de los salarios, que ahora están en manos de una empresa privada. Dice que antes de ese cambio los errores en el cobro eran aislados. Pero ahora no lo duda: son moneda corriente. “Hubo gente que tenía que cobrar $13.000 y le pagaron $5.000”, cuenta, indignada y molesta.

En su caso, los errores en la liquidación se hicieron más notorios en los últimos dos meses.

“Antes tuve problemas pero no lo notaba demasiado, porque no era tanta plata. Pero en mayo cobré $7.200”.

Por eso, Fucks presentó un recurso de amparo que fue rechazado por la Justicia.

“Yo todos los días viajo a la escuela a trabajar, pero sólo me pagaron once jornadas”, agrega. Esta mañana se fijó en el home banking de su cuenta sueldo si había sido depositado el aguinaldo y la cifra que vio en la pantalla la volvió a indignar: cobró apenas $2.160.

Maestra escribe carta a Lionel Messi

Para poder ir a trabajar, además de viajar más de una hora y media, la docente debe contratar a una niñera que cuide a sus dos hijos, un nene de siete años y una pequeña de nueve.

“Hago dedo para ir a la escuela y ahorrar en el pasaje del colectivo, que tiene aumentos por encima de lo que nos pagan de viáticos, y veo la manera de poder ahorrar la plata. Tengo la suerte de que en casa hay otro sueldo, de mi marido. Yo tengo vocación, salgo a las seis de la mañana para ir a trabajar y llegar a horario a la escuela”, remarca la docente.

“Tengo conocidos que van a dejar la docencia”, comenta. Un año atrás, ella le pedía a Messi: “Por favor no renuncies, no les hagas creer que en este país sólo importa ganar y ser primero. No les muestres que por más éxito que uno coseche en la vida, nunca terminará de conformar a los demás, y peor aún, no les hagas sentir que deben vivir para conformar a los otros”.

UN RECLAMO MÁS ALLÁ DE LOS ERRORES

Según Fucks, los “errores” en la liquidación de los sueldos afectan a miles de docentes de Entre Ríos, y hay casos donde no les pagaron más de la mitad del salario. Una vez presentado el reclamo, los maestros deben esperar a que el mes siguiente les depositen el faltante. Pero luego, vuelven a aparecer errores. Más allá de esa situación, no duda en cuestionar que el salario en sí ya es bajo. “Tenemos inmensidad de responsabilidades y trabajo que no está contemplado en el salario”, señala.

Por la exposición que le dio la carta, Fucks tuvo la posibilidad de reclamar a los propios funcionarios, tanto por las condiciones de trabajo como por los salarios. En su momento, el propio ministro de EducaciónEsteban Bullrich la visitó en Viale.

“A los diputados no les descuentan cuando no van a la sesión, ellos se aumentan el sueldo sin problema, pero mientras tanto hay recortes en todos lados”, cuestiona.

De aquella carta a Messi le queda el recuerdo de haber hecho ruido. “Esa es mi verdad. La carta me generó más cosas en contra que a favor, recibí críticas de los gremios, decían que me adjudicaba la representación docente, cosa que no es así”.

En su cuenta de Facebook, “Diario de una maestra”, Yohana escribe respecto a situaciones que atraviesa de manera cotidiana. Esta mañana publicó el segundo mensaje en unos pocos días referido al pago de los salarios docentes. “Antes de entrar en receso fui a reclamar. De la departamental te mandan al Consejo, y de ahí desprenden culpas a la secretaría de tu escuela. Lo único que encontrás son excusas por todos lados, gente que te dice: ‘nuestro trabajo lo hicimos bien’, y te mandan, cabeza gacha, a que esperes, que en algún momento vas a cobrar los 30 días que trabajaste. Por lo pronto, viví de tu vocación”.