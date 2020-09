Inicia en Perú fase experimental de la vacuna china contra el Covid-19

Inició en Perú la primera fase experimental relacionada con la vacuna china contra el Covid-19, elaborada por el laboratorio Sinopharm, misma que tendrá una duración aproximada de tres meses y participarán seis mil voluntarios, recibiendo dos mil de ellos una sustancia placebo, esperando buenos resultados.

Esta primera fase estará a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ambas instituciones con prestigio internacional.

Inicia fase experimental de vacuna en Perú

Al respecto el investigador principal de la UPCH, Germán Málaga explicó que los voluntarios en Perú inscritos tienen en su mayoría entre 18 y 50 años, aunque “hay un grupo importante de participantes mayores de 60 años para evaluar cómo funciona esta candidata a vacuna en esos grupos”. “Hasta ahora la proporción es de aproximadamente 60 por ciento varones y 40 por ciento mujeres”, comentó en entrevista.

Recordó que tres mil voluntarios estarán bajo la supervisión de UPCH, y la otra parte de San Marcos, aunque esta casa de estudios aún no ha confirmado cuándo comenzará con la aplicación de la dosis experimental de esta vacuna china contra el Covid-19.

Seis mil personas participarán en fase experimental

En el mismo tenor, puntualizó que del total de seis mil participantes, sólo cuatro mil recibirán alguna de las dos cepas de la candidata a vacuna (cepa Wuhan o cepa Beijing); mientras que a dos mil se les administrará una sustancia placebo.

“Siempre surge la duda de por qué es importante el placebo, pero es preciso recordar que se necesita para deslindar cuáles son los efectos que tiene la candidata a vacuna per se, y no son atribuibles a la subjetividad de la persona por recibir la inyección. Ocurre muchísimo en Medicina este 'efecto placebo’, en el que la persona que recibió una intervención, pastilla o vacuna, reportan efectos que son por el hecho de recibir el inyectable y no el componente”, dijo Málaga.

