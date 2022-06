Inicia campaña de vacunación contra COVID-19 e Influenza en Perú

En el Perú se han puesto en marcha puestos de salud móviles, para acercar hasta las más altas colinas, vacunas contra la influenza y el COVID-19, luego de que se registrará un aumento de casos confirmados del SARS-COV-2, junto con la llegada del invierno durante este martes, por lo que las autoridades sanitarias advirtieron que se prevé baje las temperaturas provocando que niños y adultos mayores sean aún más propensos a estas infecciones respiratorias.

Por su parte, el Ministerio de Salud dispuso 27 centros de vacunación que atenderán a los ciudadanos con un servicio amplio, en el que se descartarán síntomas de la enfermedad y se atenderán casos sospechosos, a fin de reforzar sus medidas de control y monitoreo.

“En todo el país está teniendo un incremento de casos COVID-19. Al respecto tenemos que decir que no tenemos hospitalizaciones, que no tenemos casos graves. Lo que estamos teniendo es un incremento de casos que todavía no llegamos al 5% en cual ya diríamos que estamos en una cuarta ola”explicaron las autoridades locales.

Por lo anterior, se indicó a la ciudadanía vacunarse lo antes posible, sobre todo a los adultos mayores quienes recibieron su cuarta dosis, además instaron a seguir utilizando las medidas de prevención, como se ha informado en La Verdad Noticias.

Invierno en Perú

Este martes inició la temporada invernal

Este 21 de junio iniciará la temporada más fría del año en Perú, la cuál se extenderá por tres meses hasta el 22 de septiembre, en ese sentido las entidades meteorológicas del país, explicaron que el mes más frío será agosto, por lo que se prevé lloviznas y frío intenso, además de la llegada del fenómeno de “La Niña”.

¿Qué es el solsticio?

El fenómeno provoca cambios climaticos

El solsticio, es un fenómeno astronómico, en el que se presenta el momento exacto en el que sol alcanza su mayor declinación con respecto a la línea ecuatorial, es decir más alejado del hemisferio sur del planeta tierra, provocando que cada parte del mundo exista un clima diferente, como en el caso de Perú, en el que a partir de hoy iniciará su etapa invernal, mientras que en otros países como méxico, iniciará la etapa más calurosa del año.

