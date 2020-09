Ingredientes ANTI-ENVEJECIMIENTO para el cuidado completo de la piel

Ingredientes para el anti-envejecimiento de la piel. Foto:Instyle

El envejecimiento es inevitable y, a medida que pasa el tiempo, es de esperar que aparezcan signos de envejecimiento en tu piel. No hay nada de malo en mostrar estos signos de envejecimiento, pero si desea evitar más daños o verse un poco más joven, los siguientes ingredientes son los ideales.

Existen muchos productos en el mercado que puede utilizar para combatir el envejecimiento, pero ¿cómo saber cuáles son los adecuados para usted? Expertos en cuidado de la piel explican a continuación cómo funcionan varios ingredientes comunes para combatir los signos del envejecimiento.

Ingredientes anti envejecimiento

Ceramidas

Susan Massick, dermatóloga y profesora asociada en la División de Dermatología del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio dice que las ceramidas son lípidos (grasas) que se encuentran naturalmente en la piel. Su función es mantener la humedad y mantener la piel como una fuerte barrera al medio ambiente.

La aplicación de ceramidas en la piel sella la humedad y suaviza la piel reparando las grietas, lo que puede ayudar con la aparición de líneas finas y la salud general de la piel. Las ceramidas también lo protegerán de otros irritantes que pueden dañar la piel, como los jabones fuertes y el lavado frecuente de manos, o irritantes ambientales como el aire frío y seco.

Cómo usarlo: El mejor momento para aplicar una crema hidratante con ceramidas es justo después de lavarse la cara o salir de la ducha. Esto es para que pueda retener la mayor cantidad de humedad posible.

Coenzima Q10

Es un antioxidante natural en el cuerpo. La CoQ10 puede ayudar a mantener el colágeno, una proteína en nuestro cuerpo que ayuda a mantener la piel tersa. Esto significa que el uso de productos CoQ10 puede resultar en una piel más suave y prevenir arrugas.

Dado que es un antioxidante, puede protegerlo de los radicales libres, que son moléculas inestables creadas por la contaminación, el sol e incluso el propio cuerpo. Los radicales libres pueden dañar el ADN de las células, lo que puede afectar la capacidad de la piel para repararse a sí misma. Esto puede causar líneas finas, arrugas y decoloración, especialmente en el caso de los radicales libres de la exposición al sol UV.

Puede encontrar CoQ10 en cremas anti-envejecimiento, humectantes, sueros o incluso suplementos vitamínicos orales. Consulte a su médico antes de tomar estos suplementos orales.

Té verde

El té verde proviene de la planta camellia sinensis. Las hojas de esta planta tienen polifenoles, que son compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Las propiedades antiinflamatorias pueden calmar el enrojecimiento y la irritación, y los antioxidantes combaten los radicales libres, reduciendo los posibles signos del envejecimiento.

El té verde también contiene un poderoso antioxidante llamado galato de catequina epigalocatequina que disminuye los radicales libres, lo que ayuda a las células a repararse y protege la piel del envejecimiento prematuro.

El té verde se puede encontrar en humectantes, sueros y mascarillas faciales. También se puede consumir por vía oral, pero no hay investigaciones científicas que demuestren que esto pueda resultar en antienvejecimiento de la piel.

Vitamina C

La vitamina C combate el envejecimiento con sus efectos antioxidantes. Al igual que los otros ingredientes que son antioxidantes, la vitamina C puede disminuir la formación de radicales libres dañinos que pueden provocar signos de envejecimiento.

Puede prevenir la sobreproducción de melanina, lo que previene la formación de manchas marrones e hiperpigmentación, donde tendrá manchas oscuras de piel, que a menudo aparecen con la edad.

Cómo usarlo: debe comenzar con una concentración más baja de vitamina C para evitar la sequedad y la irritación, y luego aumentar hasta el 10% si no tiene efectos negativos. Puede encontrar vitamina C en humectantes, limpiadores y sueros.

Ácido hialurónico

El ácido hialurónico se produce de forma natural en el cuerpo, en los ojos, las articulaciones y la piel. Es humectante, lo que significa que atrae la humedad y se adhiere al agua. Esto hidrata y rellena la piel, lo que ayudará a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Hará que tu piel esté más tersa, suave e hidratada.

Cómo usarlo: El ácido hialurónico se encuentra en limpiadores, humectantes y sueros. Massick dice que también se puede utilizar como relleno inyectable profesionalmente para combatir las arrugas más profundas y mejorar el volumen de la piel.

Asegúrate de usar protector solar

Además, ambos expertos coinciden en que el protector solar es fundamental para el antienvejecimiento y la salud general de la piel. Debe usar un protector solar de amplio espectro todos los días con un SPF de al menos 30.

Hay muchos productos con ingredientes sorprendentes que pueden ayudarlo a prevenir o reducir los signos del envejecimiento. Puede llevar tiempo ver los resultados, así que tenga paciencia con el proceso. Si tiene problemas para determinar qué productos son adecuados para usted o si no ve ningún resultado después de unos meses de usar productos antienvejecimiento, consulte a un dermatólogo para obtener una solución.