Inglaterra decreta confinamiento nacional por aumento de nueva cepa de COVID-19

Inglaterra entrará en su bloqueo nacional más duro que el que vivió en marzo, con escuelas cerradas y personas que se les permita salir de casa una sola vez al día para hacer ejercicio durante al menos seis semanas, anunció este lunes el primer ministro, Boris Johnson mientras el número de personas hospitalizadas alcanza números históricos.

Todos los alumnos cambiarán al aprendizaje remoto hasta el semestre de febrero, dijo el primer ministro en un discurso a la nación, y es poco probable que los exámenes GCSE y A-level se lleven a cabo según lo planeado. Se indicará el cierre de todas las tiendas no esenciales.

Confinamiento hasta febrero en Inglaterra

Bajo el tercer cierre nacional, se ordenará a las personas en Inglaterra que se queden en casa hasta al menos el 15 de febrero y se les aconsejará que salgan una vez al día para hacer ejercicio. Se espera que los parlamentarios voten las nuevas y duras medidas para convertirlas en ley a partir del miércoles, aunque se recomendará a las empresas que cierren el lunes por la noche.

Otras razones para salir de casa se limitarán a buscar atención médica, huir de la amenaza de daño o brindar atención esencial.

El primer ministro británico, Boris Johnson decretó este lunes un nuevo confinamiento.

Todas las escuelas primarias, secundarias y universidades estarán cerradas, excepto para los hijos de trabajadores clave y niños vulnerables. Es poco probable que los exámenes sigan adelante como estaba planeado para los alumnos en Inglaterra, sujeto a una decisión final con Ofqual.

Las guarderías, la provisión alternativa y las escuelas especiales permanecerán abiertas y se aplicarán las reglas existentes para las burbujas de apoyo al cuidado infantil.

Los estudiantes no podrán regresar a la universidad y se espera que las clases continúen en línea desde su residencia actual hasta mediados de febrero. La enseñanza presencial puede tener lugar para un número limitado de cursos críticos, como medicina.

Inglaterra cierra negocios no esenciales

Todas las tiendas minoristas y la hostelería que no sean esenciales deben permanecer cerradas o cerradas si aún no lo están. Los restaurantes y otros locales pueden continuar con la entrega o la comida para llevar, pero ya no se permitirá el alcohol para llevar o hacer clic y recoger en medio de preocupaciones sobre las personas que se congregan alrededor de los pubs y bares con bebidas para llevar.

Los lugares de culto pueden permanecer abiertos, incluido el culto comunitario, sujeto a distanciamiento social, al igual que los parques infantiles, pero los lugares de deportes al aire libre, las canchas de tenis y los campos de golf deben cerrar.

No se permitirán los deportes de equipo al aire libre, pero los deportes profesionales, incluida la Premier League, pueden continuar.

A los que sean clínicamente extremadamente vulnerables se les recomendará que se protejan en la medida de lo posible y no deben ir a trabajar incluso si no pueden trabajar desde casa, aconsejará el gobierno.

Stay at home. Protect the NHS. Save lives. pic.twitter.com/PUN79POzAw — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

El bloqueo entrará en vigor en la ley lo antes posible, con regulaciones establecidas el martes y votadas por los parlamentarios el miércoles.

Sin embargo, el primer ministro dijo que se deben seguir las nuevas reglas a partir de esta noche, y que las empresas y el público no deben esperar a que se aprueben las regulaciones.

El lunes se informó a Boris Johnson que los casos estaban aumentando rápidamente en todas las partes del país, y los jefes médicos recomendaron que el Reino Unido pasara al nivel más alto de alerta de coronavirus, cinco, por primera vez.

Te recomendamos: Inglaterra a punto de entrar a confinamiento total ante el aumento de COVID-19

Como te informamos en La Verdad Noticias, el pico de admisiones en la primera ola fue de Reino Unido fue de 18, 374 el 12 de abril; durante los primeros días del 2021, se encuentra un 40% por encima de ese nivel.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.