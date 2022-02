Influencer convoca “Un día sin inmigrantes” en Estados Unidos

"Un día sin inmigrantes"

La propuesta del influencer Carlos Eduardo Espina en Tik Tok, “Un día sin inmigrantes” gana fuerza en Estados Unidos, en la que se llama a los migrantes a no trabajar el 14 de febrero, día de San Valentín, como protesta ante la falta de una reforma migratoria.

El movimiento se ha hecho viral, al grado de que ya cuenta con una página web, ante el gran número de migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.

En La Verdad Noticias te hemos mencionado con anterioridad que incluso Estados Unidos planea usar perros robot para patrullar la frontera con México, situación que ha generado gran preocupación en la comunidad migrante.

“Un dia sin inmigrantes el 14 de febrero

El movimiento ha tomado fuerza ante la falta de una reforma migratoria

El joven influencer, convoca a “Un día sin inmigrantes”, para exigir una reforma migratoria, es un día donde más se gasta en Estados Unidos, además como un movimiento que busca recalcar la importancia que el trabajo de migrantes tiene en dicha nación.

“El gobierno se niega a reconocer nuestras contribuciones y otorgar una reforma migratoria para ayudarnos", se lee en la página web de la iniciativa creada el viernes.

“Los inmigrantes vamos a hacer sentir nuestra ausencia, en todo Estados Unidos: NO VAMOS A TRABAJAR. NO VAMOS A IR A LA ESCUELA. NO VAMOS A GASTAR”.

Como parte del movimiento, se pide a los inmigrantes participar en una marcha pacífica para alzar la voz y exigir una reforma migratoria para todos los inmigrantes que les permita trabajar legalmente y viajar libremente en Estados Unidos.

El influencer Carlos Eduardo Espina asegura que cientos de personas se han comprometido con la iniciativa y que hay previstas manifestaciones, en cerca de 12 ciudades.

Exigen reforma para inmigrantes

Inmigrantes en Estados Unidos buscan derechos y oportunidades legales en Estados Unidos

La iniciativa cuenta con el apoyo del congresista Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, e Ilhan Omar, exrefugiada somalí y musulmana.

“Para crear cambio el primer paso es crear conciencia. Así que mi gente seguimos con todo luchando por una reforma migratoria. Sí se puede", afirma el también estudiante de derecho.

El apoyo a este movimiento ha sido tal que incluye un grupo de Facebook, con casi 88.000 miembros.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha buscado impulsar la reforma migratoria y propuso una vía hacía la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, sin embargo su iniciativa se ha estancado.

La iniciativa “Un día sin inmigrantes” pide una reforma migratoria para 11 millones de migrantes y una lista de negocios que respalda la propuesta.

