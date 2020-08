“Indulto Presidencial” de maduro es un show ilegal: Tamara Suju | “Indulto Presidencial” de maduro es un show ilegal: Tamara Suju

La polémica sigue en Venezuela y ahora está en casi todos los medios del mundo, pues hoy el gobierno de Nicolas Maduro concedió a presos y perseguidos el indulto, tras este anuncio o decreto, varios personajes políticos ya comenzaron a cuestionar a Maduro, así como afirmar que lo que hizo el presidente es ilegal, Tamara Suju, fue de las primeras.

La abogada Tamara Suju, directora Ejecutiva de Casla Institute, salió al paso del “indulto” que Nicolás Maduro concedió a presos y perseguidos políticos. En su cuenta de Twitter rechazó el show ilegal, como lo llamó, “indultando a quienes no tienen sentencia”.

“Además, Maduro es un usurpador del cargo, no es presidente constitucional, por lo tanto no puede indultar a nadie”, señaló.

“Trampa cazabobos por todos lados. Busca una fiesta electoral. A ver quién se la compra”, agregó.

Dijo además que no se puede condonar una deuda a quienes no han sido juzgados. El indulto es ilegal. “Esto no existe en el Derecho Penal. ¿Los perdona? ¿Cuáles delitos cometieron, Nicolás? Si son perseguidos políticos“, subrayó.

“La NarcoTirania monta un show ilegal, indultando a quienes no tienen sentencia, puro politico...PERO NO NOMBRA A NINGUN MILITAR PRESO QUE LLENAN LAS CARCELES, PORQUE A ELLOS LES TIENEN MIEDO”, publicó.

“Por favor! Indulto Presidencial? Condonar la Pena a quienes no han sido juzgados ni sentenciados? Esto no existe en el Derecho Penal. Los perdona? Cuales Crímenes cometieron Nicolas? Si son Perseguidos Politicos? Que Absurdo!”, concluyó con este texto la aboga contra el gobierno actual de Venezuela, pues ya no publicó otro comentario al respecto.